记者来鸿：默克尔凭什么战无不胜？

默克尔又赢了！尽管面临艰难的阻隔谈判，但最后不管谁上车，坐驾驶位的应该还是她。

曾经，默克尔被比喻为“世界上权力最大的女人”。

她64岁，看起来并不符合标准政客的模子， 如果不是选举中战无不胜、支持率常年居高（从未低于46%，调研机构ARD统计数字），很多人可能都还会怀疑她的个人魅力。但是现在，她主宰德国政坛的记录直逼科尔（16年，战后德国最长）。

纵观世界，政治领袖不招人待见几乎是普遍现象。默克尔这样的战绩估计让数不清的元首眼红，她怎么做到的？

BBC记者希尔最近前往默克尔童年时的故居寻找答案。

这样的房子好像是从童话世界搬来的。高高的，很漂亮，房后是茂密的松林，静谧、神秘。看不到房里人，但是，肯定有人定期打理。墙皮上淡色的油漆刷的一丝不苟，屋顶上红色的瓦片排得严丝合缝。

默克尔就是在这栋房子里度过她人生的前18年。

这里俨然世外桃源。太阳暖洋洋地照着，我发现自己开始遐思，想象年轻的安吉拉·卡斯纳（安吉拉·默克尔婚前的名字）站在窗口，眺望邻里那些红色的砖房、整齐的花园。

其中一个花园中，有一个男子正在踱步，从左到右、从右到左，一遍又一遍，脸上的表情很奇怪。我打招呼，他也没回应。

突然，一声尖叫打破四下的沉寂，我惊得一抖，但是，花园中的那个男子还是没反应。听着尖叫的回声，我意识到，绝对没错，那是人声，极度痛苦中的人声，来自那些红砖房之一。

默克尔童年时期，那是一家收治成年精神病患者的护理中心。当时还是东德共产党政权执政时期，中心是由天主教堂开办的。默克尔的父亲是牧师，负责管理。当年，对精神病的态度和现在有很大区别。中心收治的许多人都是被抛弃、遗忘的。

让人很难不联想，童年、少年时期就见识过世人对痛苦、善良的不同态度，是否影响了默克尔今后成为怎样的政治家。

默克尔家一位老朋友肯定是这样想的。

在离开默克尔老家不远的小镇特普灵（Templin），我和乌尔里希·申艾谢（Ulrich Schoneiche）坐在他家的露台上，一起喝咖啡、吃草莓蛋糕。他告诉我，默克尔是很关心人的那种人。

他说，默克尔从父亲那里继承了战术技巧、政治手腕。但是，他微笑着接着说，默克尔的母亲对她也有很大影响。赫尔林德·卡斯纳（Herlind Kasner）太太人很好，乐于助人，所有的人都喜欢她。

图片版权 Getty Images Image caption 默克尔是科尔时代政坛的神童

"我的女孩"

理解默克尔的成功，牛津大学德国政治专家蒂令（Matthias Dilling）建议，从回顾默克尔从政初期寻找她答案。他说，"默克尔在其民众中的崛起有两个基点：一，她来自东德；二，她是女性。科尔的内部指标体制让默克尔受益。"1991到1998年间，默克尔在两届科尔政府中任职，颇受赏识，被科尔亲切地称为"我的女孩"。

"我们的妈咪"

新任总理后，默克尔获得外号"妈咪"，突显德国人对她可靠、稳定、充满爱心的赞赏。不过，默克尔也被看作爱思考、爱分析的人。在某些人看来，这是举措恰当的美德，但是，也有人说这代表着做不成大事。2015年，她的姓"默克尔"在俚语中被用作动词，含义是"推迟做决定"。克林茨（Melanie Klintz）是莱比锡大学的政治分析员。她说，强项有时候也会被看作弱项。比如，做决定的过程太长可能让你成为行动缓慢的领袖，不利应对危机。她认为这可能和默克尔搞科学出身有关：审视、评估，提出可能的方案，选择结果最好的方案。不过，从中长期看，默克尔的这种战略还是很有成效的。也许，"分析"也有助于默克尔避免盲目表态言多必失，而且，折中调和有助于赢得共识。

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图片版权 Getty Images Image caption 妈咪默克尔

安吉拉的父亲鼓励他的孩子们参加东德青年组织，他相信，那会保证孩子的未来：上大学、找到好工作。

乌尔里希看上去有些怅惘。他的父亲也是牧师，但是坚决反对东德政权，不准孩子参加任何官方组织的活动。乌尔里希说，父亲那样做限制了他的前程。不过，柏林墙倒塌之后，乌尔里希仍然成为特普灵的镇长。

他静静地看了一会儿花园，接着说，默克尔当总理之后仍然经常回来看望母亲，今年夏天G20峰会期间默克尔从会场直接赶来，就是不想错过母亲生日晚餐。母女两人会探讨政治问题，卡斯纳太太本人也曾是当地社民党的著名人物。

接下来，他的语气有些改变，好像在倾诉。他说，尽管两母女关系很亲密，默克尔第二次结婚—嫁给科学家约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer），是直到婚后才告诉她父母的。

我意识到我们这是在八卦了，略感内疚。但是我也意识到，我听上瘾了。我希望更多了解默克尔。

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图片版权 Getty Images Image caption 她这是在想什么？

有这种想法的，并非我一人。

默克尔或许是全世界知名度最高的人之一，但她仍然是个谜，就连在她自己的国家也一样。政治记者们慨叹，根本无法知道她在想什么。

默克尔的家人、朋友、身边工作人员都相当慎重，在她身边构成一个保护圈。这个圈子既神秘、又深邃，如同乌茨寇马克（Uckermarck）的大森林一样，无法穿透。

默克尔的高深莫测令评论人士和其他世界领袖既迷茫、又羡慕。但是大多数人都认为，她那副“扑克脸”（形容喜怒不形于色、面无表情）或许是早年生活中磨练出来的。归根结底，在东德，人们一定要学会保密。

草莓蛋糕吃完了，乌尔里希要说的话还多着呢。默克尔敢于决定向逃避战乱、贫穷的人敞开德国大门，乌尔里希非常赞赏，但是他认为她低估了移民危机的严重程度。不过乌尔里希坚持说，默克尔是个慎重的政治家。

乌尔里希本人是社民党人。当我问他会不会投票给保守的默克尔呢？他皱了皱眉、低头看着盘子里的蛋糕渣，然后说，嗯……会的。

图片版权 Getty Images Image caption 我爱默克尔？

求稳心态？

毫无疑问，德国经济表现上乘--失业率只有4%左右、财政盈余创纪录，也是政府支持率居高的一个决定性因素。此次选举之前的民意调查显示，大多数德国人（60%）都认为，德国会越来越好。近代历史显示，德国人非常注重政坛稳定，特别是在二战之后。卢森堡大学研究员乔切蒂（Paolo Chiocchetti）说，这既有机制、也有心理原因。一是，德国宪法规定总理权力强大有助于稳定，二是，新德意志共和国成立以来的传统：总理任期长、政府稳定可以避免政治动荡、避免魏玛共和国那样的危机。国际舞台出现许多意料不到的变化，英国的脱欧、美国的特朗普、法国的马克龙，在这种情况下，德国选民仍然选择了默克尔的连续性，至少，直到2021年。

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驱车返回，夕阳穿透路旁茂密的树林，在公路撒上投下斑驳的阴影。

我仍在琢磨，做这份全世界最难干的工作12年了，默克尔从哪里找到足够的能量、毅力接着再干4年呢？

我想，默克尔仍然在德国这个地区留了套房子应该不是意外：一次次重返这个童话王国般的森林，一次次重温她多年前学会的那些东西。