记者来鸿：新丝路上孤独打拼的中国光棍

为什么不在网上试试，找一个愿意在波兰生活的中国女孩？我不禁这样问了一句。

"中国女孩根本不知道斯塔洛瓦沃拉（Stalowa Wola）。有时候我去约会告诉对方我在波兰工作，她们甚至会反问，'波兰在哪儿？'"

提起找不到老婆，36岁的侯宇博略显悲哀。同事取笑说，这是他2017年度的"关键绩效指标"。但是，对于这位在波兰钢城工作的中国经理来说，这个指标可能很难实现。特别是，他身边都是男人。

候宇博说，"在这儿过的像是部队生活。"

他每天早晨7点到下午3点工作，中间没有午饭时间。我们说话时，侯宇博正在厨房切肉，这是一天中第一顿正式饭菜。

他和其他10个中国员工住在一起，共用厨房。他们都在同一家波兰工厂做经理人，同吃同住同劳动，还会一同踢足球。

事实上，小侯现在来了波兰，也正是因为当年踢足球出了一档子意外。18岁时，小侯考上大学外语系，他希望学意大利语或是阿拉伯语。

小侯回忆说，"最重要的那天，我去踢足球忘了时间，错过了分班的重要会议，最后去学了波兰语。"

就这样，小侯现在来了斯塔洛瓦沃拉，过上了光棍汉的日子。

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斯塔洛瓦沃拉位于波兰东南森林地区，小镇上甚至没有中餐馆。小侯和同事要开车150英里到首都华沙去买米。

镇上一个中国女人都没有。结了婚的同事妻子也都留在国内。小侯说，"（女人）在这儿真是什么都没得干，逛街购物都没可能。这个小镇，仅有的商店都是卖酒，或者卖药。"

斯塔洛瓦沃拉在波兰语里的意思是"钢城"。

小镇建于二战前夜，曾为苏联生产军事装备，比如坦克。战争结束后，一些生产线改行制造推土机。

后来苏联阵营解体了，波兰转向亲近西方。欧盟之内可不缺生产建筑设备的工厂，其中许多已经很不景气。

斯塔洛瓦沃拉的这家工厂，要不是2011年被中国的柳工集团买走，恐怕早就破产了。中国希望将此作为进入国际市场的桥头堡。

但是，生存下去仍然是挑战。

小侯说，在中国国内，生产推土机、挖掘机的工厂过去五年之内一半破产了，国际间状况更惨。所以，找老婆并不是小侯唯一的关键绩效指标，他需要中国新丝绸之路规划中庞大的基建项目挽救自己供职的工厂。

他的想法是，如果资金来自中国，那么他的推土机、挖掘机就应该是想当然的选择：欧洲工人制造的中国设备。

他说，我们需要政治上的支持。我们在这里提供就业机会、交税，所以，那些项目应该用我们生产的机器。我们现在吃不饱，迄今为止，好话听到了很多，但是还没见到真正的订单。

斯塔洛瓦沃拉的工厂是中国迄今在波兰最大的一个投资项目，母公司是中国国营的，资金是中国国营银行提供的。

中国国营领域资源分配、债务等问题早就引起关注。一些批评人士担心，中国的新丝绸之路会把中国国内问题传播到其他地区。

但是，在斯塔洛瓦沃拉工厂工作的1200名波兰工人现在依赖中国"国企"过活，能有工作，他们非常感恩。

小侯抱怨说，波兰的生产线效率比不上中国的，规模更大但是产量更低。不过，对于在欧洲的中国公司来说，解雇工人是个政治敏感问题，现在更是如此，因为中国宣布了，一带一路对所有人都是双赢的。

作为负责发工资的经理人，小侯迫切希望看到真正的赢，而不只是口头的、字面的。

他说，"未来是美好的，但我们真需要踢好临门一脚。"

至于他该“进的那个球”--实现找老婆的目标，小侯认了，要打持久战。他父母试着给他介绍对象，安排见了一个又一个的女孩，但是小侯回国时间总是太短，没成功。

他说，我没时间陪人看电影、吃饭、喝咖啡。找好女孩儿，需要投入，不仅仅是钱，还有时间。时间是最宝贵的。

娶个波兰女人做老婆？这就像吃错了大米一样，是无法想象的。

饭菜齐备，同事称，小侯做的是"波兰最棒、中国最差的中餐"。同事也开玩笑说，小侯你应该试试上网找对象，他并不在乎别人拿他开心，他说，日子还长着呢，

"人生就像一盒巧克力，你永远不知道下面一块啥味道。"