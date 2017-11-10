记者来鸿：冲绳—美国情结难割难舍？

Image caption 冲绳边野古湾

和美国大兵"亲密共处"，天长日久，感情和关系也就复杂了？虽然希望减少美军基地和人数，但是，冲绳人真能彻底摆脱美国情结？

冲绳，有亘古永恒的地方，也有时光遗忘的角落。

夕阳西下，蓝天白云在落日的装点下华丽转身，披上金红的晚霞。一望无际的沙滩上，点缀着突兀的岩石。远远望去，好像大海中耸立着一尊尊雕像。

冲绳独特的地理位置使她具有日本鲜见的亚热带风光和风情，不过，有时候也潮热到令人难以忍受。另外，岛上还有三种土生土长的毒蛇！

碧蓝的海、洁白的沙、绚丽的天、壮美的景，无人惊扰的宁静…..眼前这一切让我们很难想象，冲绳岛也曾经目睹过人类历史上最为血腥、惨痛的战役。

第二次世界大战期间，150万日本军人和平民以及14000名美国士兵在这里丧生。

Image caption 高松具志坚在冲绳寻找战争死难者遗骨

BBC记者采访一位冲绳老人：

在首府那霸郊外一座小山上，我找到高松具志坚（Takamatsu Gushiken），他正在寻找死难者遗骨。高松和一组志愿者已经这样做了30多年了。他们只有铁锹、桶，一个黄色的金属探测器。每年都能找到大约100人的遗骨。其中大多数是平民，包括妇女、儿童。

高松说，"每次找到妇女和孩子在一起，我都不自禁地想到，这一定是母子，谁先死的呢？很难过。"

Image caption 1945年4月17日，冲绳人从山上藏身地返回

现在，岛上仍然有29000名美国驻军。这是二战后达成的日美同盟安全条约的一部分，目的是保护非军事化的日本。

冲绳只是日本一个小小的角落，面积不到日本国土的百分之一，但是这里的美军基地和美国官兵总数却占全日本的一半以上。

美国在日本驻军长期以来一直被看作亚太地区和平的基石：面对气势汹汹的邻国、比如中国和朝鲜，保护日本及其附近盟友。

几十年来，当地人和美国人长期共处，在冲绳打造出一种特殊、独特的融合文化。许多美国人爱上了冲绳岛、冲绳人。有美国人娶了冲绳新娘，也有人在这里找到永久工作。还有一些，无法拒绝冲绳的美丽和魅力，选择在这里退休、养老。

Image caption 冲绳，美国大兵和日本平民亲密共处。这是冲绳中心的美军基地，背景是居民区

有些美国进口货在冲绳当地人中比在美国驻军中更受欢迎。比如说快餐连锁A&W，这是1950年代的"遗物"，现在在美国本土几乎没有人听说过，不过在冲绳却仍有好几家分店，其中许多仍然提供"得来速"服务，店里的侍应生滑着旱冰鞋送餐。

我的陪同真纪子迫不及待地带我去体验。她兴冲冲地说，"我最喜欢的餐馆哦……热狗和根啤棒极了！"

那是早上9：30，我本来是想喝咖啡的，真纪子给我点了一份根啤船：汽水里漂着香草冰激凌。她问我，"这和美国的完全一样，是吧？"

还有"蓝海豹冰激凌店"。店标很张扬，自称是"生在美国、长在冲绳"。二战后，冲绳开了第一家"蓝海豹冰激凌店"，目的地是给大兵带来一点点故乡味道。后来，一位冲绳当地人接手，现在在岛上几乎随处可见，客人是来自世界各地的游客。

冲绳岛上，几乎所有的人都和美国驻军有各种各样的联系，或者是通过美军基地提供的9000份就业机会，或者是通过家庭关系，或者是通过依赖于美军消费生存的各色商家店铺。

不过，和所有的长期关系都一样，冲绳和美军的关系也很复杂。

Image caption 部分冲绳人主张彻底独立

冲绳的变化

日本投降后，美国统治冲绳长达27年。美国人从农民手里夺走土地，修建军事基地。后来，美国的计划得到日本的正式首肯，被写入日美安全同盟条约。现在，冲绳不情愿地成了30多个美军基地的家，从巨大的机场、丛林野战培训设施、水陆两栖作战营地，应有尽有。

今天的冲绳岛，和一百五十年前一位来访的美国海军船长描绘的农业天堂比起来，有天壤之别。冲绳人口剧增。军事基地高高的护栏外，住满了市民，脚下的大路，车堵的水泄不通，头顶上，美国战机呼啸而过。

促进当地经济发展的拨款被用于大型建筑工程。修了丑陋的海堤，冲绳海岸成了水泥墙。要想看到未受破坏的自然海滩，只能驱车前往北部山区丛林、人烟稀少的地方。

Image caption 冲绳经常发生抗议美军基地的活动

许多当地人希望美国驻军减少、甚至完全搬走。他们的领头人是冲绳县知事翁长雄志(Takeshi Onaga)。

他对我说，"（日本）本岛有人问我为什么反美。我会反问，'你怎么不在你家门口接待美国人？'我知道安全的必要性，但是我不懂，为什么美国基地要如此集中在我们这里？"

知事和不少居民都抱怨，美军飞机在人口稠密的地区从早飞到晚，既造成严重的噪音，又带来各种风险。

另外他们经常抱怨美军的犯罪行为。有些案件已经过去好几十年了，但当地人依然牢记不忘。比如1995年美国大兵轮奸12岁的少女，引发强烈公愤，后来导致美国和日本达成协议，减少在冲绳驻军人数。

但是，当地人更加不满的其实是日本政府，他们抱怨政府依然允许美国在冲绳保留如此密集的军事基地。另外，并不是所有的冲绳人都希望美国人搬走。

田余友照（Tomoteru Tamari）在岛上经商。他越战期间出生于紧邻一个美军基地的小村，当时岛上经济繁荣、挣钱很容易。他的父亲开了一家餐馆，取名"华盛顿餐厅"，吸引附近驻扎的海军陆战队官兵。

田余告诉我，"那时，来吃饭的几乎都是美国兵。"他还说，日本人和美国人总是坐在一起吃饭。

餐馆效益不错，赚的钱足够供友照和八个兄弟姐妹上完大学。那时候，单是他们那个村里就有100多家酒吧。现在，大多数已经关张。尽管每天都有抗议活动，田余还是希望扩建基地成为现实，让小村再次繁荣起来。

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图片版权 Web Image caption 美国村：尽显美国风情

美国村内有商店、餐馆、大型超市、娱乐中心。美国村模仿圣地亚哥的“海港村‘建成，尽显美国西海岸风情。海风轻拂棕榈林，你可以尽情吃喝、玩乐、购物。必看景点包括“美国仓库”，这里聚集着美国主题店，出售美国空军留下的各色物品......巨大的摩天轮是美国村的地标。

（来源：“日本全国旅游组织”网站）

美军驻扎冲绳期间，基地经历过许多变化，有些已经从美军手中收回，改为商用。一家小镇在基地旧址上建起巨大的娱乐、购物中心，名字很合适，叫"美国村"。

目前，亚太地区局势紧张，战争阴云之下，冲绳的战略价值更加抢眼。这里距离朝鲜半岛飞行只要两小时、距离俄罗斯只要三小时。

这就意味着，美军在冲绳的足迹可能会缩减，但不可能完全消失。

再说，尽管冲绳或许盼着自家门口的美国大兵人数能减少，但是，好像并没有人希望彻底切断那些把他们联在一起、强大紧密的社会和家庭关系。