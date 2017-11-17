记者来鸿：“中国昔日小兄弟”直面历史伤痛

图片版权 AFP Image caption 霍查独裁统治40多年，阿尔巴尼亚闭关锁国

恩维尔·霍查的共产党独裁政权对阿尔巴尼亚统治40年，暴政下有过多少暴行？

据专家估计，在霍查时期，数千名反对派人士遭到杀害，超过10万人被关进条件极其恶劣的劳改营。

霍查死后，一代新人已经成长起来。目前，“山鹰之国”阿尔巴尼亚也走上了改革之路。

阿尔巴尼亚人在反思那段惨痛历史的同时也在寻找真相：当年受迫害、被"蒸发"的亲人到底遭受了怎样的命运？

"请不要问我那有多困难、多痛苦。我无法告诉你。我们只是在挖出尸骨。想知道真相。真残酷。"

说这番话的是68岁的退休化学工程师科尔蒂。2010年，他在寻找“失踪”叔叔的过程中在首都地拉那郊区发现一处集体墓穴……

Image caption 尼可林·科尔蒂

我们和尼可林·科尔蒂在地拉那市中心集合，开车前往东部郊外一个破烂的地区基斯拉克（Queserak）。

这里，城市渐渐融入四下环抱的群山；不远处，警察突击队营房中传出警犬吠叫，拥挤的公寓楼中飘出阵阵愤怒的争吵声。

正是在这里，科尔蒂一直在寻找他的叔叔……就在这里，达特山的山坡上，他找到了集体墓穴。

科尔蒂给我看一份剪报，说明了一切。那是刊登在1973年3月28日出版的《纽约时报》上的文章。写的很简单，用词有些敷衍了事，那种根据通讯社通稿写的报道。

文章说，"据报道，阿尔巴尼亚一位神父因为秘密给婴儿洗礼被处决……阿尔巴尼亚和南斯拉夫交界地区的居民证实，那位神父是史蒂文·科尔蒂，关在劳改营中的囚犯。"

文章还说，据报道，一位妇女请求史蒂文神父给自己的孩子洗礼，神父答应了。但是有目击者给当局汇报。

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图片版权 AFP Image caption 霍查铁腕统治阿尔巴尼亚40年

我们去的那一天，天气晴好，很热。山坡非常陡，走了大约10分钟，科尔蒂就要歇一歇。他上气不接下气，口渴。不管怎么说，他已经68岁了，而且喜欢抽烟。

科尔蒂坐在小路边的一块大石头上、拿出了香烟。然后他告诉我们他怎样亲自挖开集体墓穴，寻找叔叔的遗骨。

那以前，一位警察告诉科尔蒂说，他的叔叔就埋在这里。

当年，行刑队的枪手都是从外地调来的，保证他们不认识死囚犯。行刑队上山等着，开枪办完事返回原地，然后，犯人被埋在集体墓穴。

史蒂文神父1971年被枪毙。在一个宗教信仰被禁止的国家，他因为给孩子洗礼付出了最高代价。

阿尔巴尼亚太小了，不能 同时容得下恩维尔·霍查（Enver Hoxha）和上帝。

图片版权 Xinhua Image caption 中国曾是阿尔巴尼亚的紧密盟友

阿尔巴尼亚大事记

1939年，意大利入侵，国王索格流亡

1944年，德国占领期结束，恩维尔·霍查的共产党执政

1946年，清洗非共产党人，宗教信仰被禁，政治对手遭谋杀，被关进劳改营

1961-78年，和苏联断绝关系后与中国成为同志加兄弟

1985年，霍查去世，拉米兹·阿利雅（Ramiz Alia）执政

1989年，东欧共产主义阵营崩溃，阿利雅开始经济改革

1991年，首次多党选举

图片版权 AFP

霍查的共产主义政府统治阿尔巴尼亚的40年当中，至少6000人失踪。

阿尔巴尼亚人说的"失踪"其实根本不是失踪。他们的意思是，很多年前，这些人被枪毙了，葬身地点当局保密；受害者的遗骨迄今下落不明。

在地拉那期间，我们访问了"国际失踪者委员会"（ICMP）的官员。这家政府间组织的成员最近和阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）会晤，其后签署的公报说，双方"探讨了下一步安排：帮助阿尔巴尼亚政府寻找共产党执政期间失踪者的下落。"

ICMP西巴尔干项目负责人Matthew Holliday说，（失踪者的）家人有权了解真相。

“他们需要知道亲人的命运、找到亲人的遗骨，验证身份，给死者一个有尊严的葬礼。"

Image caption “叶宅”看上去很普通

不可低估这一行动的敏感度。近年来，阿尔巴尼亚在争取加入欧盟的道路上取得了相当可观的进展。

不久前，阿尔巴尼亚政府公开了霍查时期臭名昭著的秘密警察"西谷里密"（Sigurimi）的档案。西谷里密当年的总部改建成博物馆，展品包括令人眼花缭乱的谍报工具。

总部的红砖建筑人称"叶宅"。名字很恰当，因为墙面曾覆盖着浓密的攀爬植物。

阿尔巴尼亚政府希望，这些档案或许帮助人们了解当年那些受害者的遭遇和下落。

Image caption “叶宅”博物馆负责人Etleva Demollari

新成立的西谷里密档案查询办公室负责人苏拉（Gentjana Sula说），“人们很感兴趣。我们的调查发现，大约70%的人都希望了解，他们明白进一步了解这些档案的价值。

这么多年以来，人们一直没有获得真相的权利。

欧洲安全与合作组织驻阿尔巴尼亚办事处负责人Bernd Borchardt则说：

”了解真相是自由表述、重建国家记忆的基础，这在（战后）德国也曾起到重要作用。“

Image caption 地拉那有霍查墓。死难者史蒂文神父的安息之地呢？

至于科尔蒂，他的朋友有一台挖掘机，他们一起在基斯拉克附近挖开集体墓穴，找到大约20人的遗骨。他把那些可能是叔叔的遗骨保存在家里6个月，等候DNA检测结果。

科尔蒂说，"结果来了，不是。"说话间，泪水盈满他的眼眶。

科尔蒂后来发现，叔叔的尸体被送往一家医院用于解剖......

去年，天主教宗方济各将共产党执政期间遇害的38名阿尔巴尼亚教会领导、神父、主教封为烈士。

史蒂文神父现在也已经受梵蒂冈宣福。这是封圣的第一步。科尔蒂全家非常自豪。

史蒂文神父的安息之地可能永远无从得知，但是他的名字、他的故事将永远留在人们的记忆中。