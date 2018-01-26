记者来鸿：亲访达旺 感受中印争端冲击波

图片版权 AFP Image caption 达旺资料图片。2009年达赖喇嘛访问达旺之前，印度加强戒备

"我可很酷哦，"加帕潘蒂（Jampah Phende）咧着嘴大笑，对我这样说。

加帕今年40岁，身材高大，天庭饱满，头发浓密黝黑。他腿上裹着一条很时尚的打磨牛仔裤，脚下蹬着一双很新潮的高帮旅游鞋，鞋带半系半松。上身呢，则是一件深蓝色的套头衫，还围着一条鲜红的围巾！

细看，发现加帕左手手腕上缠着一圈深棕色的念珠。因为，他曾经是喇嘛。

加帕看上去确实很"酷"。他是门巴人。门巴人祖祖辈辈生活在世界屋脊喜马拉雅山的南北两麓。

图片版权 AFP Image caption 资料图片，旺达的小喇嘛

我们此行要去的是山南，印度称为"阿鲁纳恰尔邦"。地质学家说，喜马拉雅山东侧是该地区最年轻的山脉，仍在移动。这里经常发生地震、山洪。一条玉带般环绕群峰的山路，经常会被泥石流堵塞。

一路上我们要经常躲开大大小小的石块。最后，总算到了目的地达旺。

这里有世界第二大喇嘛寺，第六世达赖喇嘛就在附近出生。这里也有风情别致的景观，纯白的墙壁，金黄的屋顶。自古以来，她就是中国和印度争夺的一颗明珠。

冷，空气稀薄，我们端起热乎乎的酥油茶，茶醇厚、细腻。

在这一带地区，信佛教家庭通常会选一个孩子出家当喇嘛。不单单是为了表示虔诚，也是因为寺庙可以提供免费食宿、教育、医疗。一人出家，全家都会受到社区的尊重。

图片版权 Xinhua Image caption 1962年，中印两国因为达旺打过一场短暂的战争

达旺为什么是中印必争之地？

中印两国边界纠纷不断、长期谈判无果，争执的焦点是中方所称的"藏南"、印方所称的"阿鲁纳恰尔邦"。达旺是该地区的一颗明珠：她有秀丽的风景、深厚的文化底蕴，且开发较早、比较富裕；作为六世达赖喇嘛的出身地，达旺也是藏人心中的一个传统圣地；而且，达旺紧邻中印实际控制线，具有相当重要的战略地位。中印两国因为达旺在1962年打过一场短暂的边界战争。

更多有关西藏的记者来鸿：

加帕也出生在达旺附近。他向我们讲述了自己青少年时代的经历，嗓音很有魅力，男低音。

加帕九岁出家，那时，喇嘛不准看电影、玩运动。他说，当年自己是个捣蛋鬼，经常不守规矩。曾经逃出喇嘛寺，到树林里去踢足球、打板球，或者去电影院。他最喜欢的电影包括《终结者》、《第一滴血》、《猜火车》。

淘气给他带来的后果，除了挨揍，还要在诵经房五体投地长跪几千次。

对加帕来说，寺庙生活最困难的当属诵经。用加帕自己的话说：要背过长长的经书！他还记得，监管小喇嘛的资深喇嘛中，有一个很可怕，望而生畏。

后来，加帕和现代生活的联系越来越紧密，他还曾在非政府组织工作过。23岁那年，他彻底离开了寺庙，结束了喇嘛生涯。不过现在，他的职业仍然和喇嘛有关，也仍然住在寺庙中：加帕是英语老师，在一间有100个小喇嘛的小寺庙中住校任教！

图片版权 Xinhua Image caption 这对姐妹因为“感念日子过得好”写信告诉习近平

习近平为什么给中印边境的姐妹回信？

这对姐妹自中印边境玉麦乡，名叫卓嘎、央宗。中国官媒介绍，1990年前，她们和父亲是玉麦仅有的居民，闹过多次要搬走，但父亲说，"如果我们走了，国家的这片土地就守不住了。"去年10月，因为"感念现在的好日子"，她们给习近平写了封信。习近平回复后，西藏自治区领导亲自上门传达。

习近平在信中说：你们父女两代人几十年如一日，默默守护着祖国的领土，这种精神令人钦佩……家是玉麦，国是中国，放牧守边是职责……希望你们继续传承爱国守边的精神，带动更多牧民群众像格桑花一样扎根在雪域边陲......

中国领导人很少回复公众信件，习近平的高调引起关注，特别是，此前两个月，中国和印度刚刚结束了洞朗边境的长期对峙。有分析人士称，习近平也是在重申中国对中印边境争议地区的主权。此前曾有西方媒体报道，当地藏民称，如果藏族家庭都离开了，玉麦就会落入印度控制。

图片版权 Xinhua Image caption 玉麦紧邻中印边境

加帕说，他仍然觉得自己是藏人，而不是印度人。他盼望能去西藏自治区的首府拉萨，亲眼看一看达赖喇嘛生活过的地方。他盼望能在布达拉宫前留张影。但是加帕说，他不想留在西藏。

他说，想去，但是不去。原因是担心，担心他会被困在中国那一边回不来；也担心回来后会被印度警方拦住、带走审讯。

加帕这样的西藏牧民，经常被中国政府作为申述主权的证据。其中一个例子就发生在去年年底，习近平刚刚连任中国领导人之后。

当时，西藏自治区和阿鲁纳恰尔邦交界处中方一侧，一双门巴人姐妹写信给习近平，习近平高调回复。

习近平在信中勉励这双姐妹"带动更多牧民群众……扎根在雪域边陲，做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。"他还说，"没有国境的安宁，就没有万家的平安。"

看起来，中国在这样边界地区的战略是：鼓励定居，宣示主权，实地打造事实、稳固既有事实。

加帕呢？在纷争不断的中印边界，他继续生活在印度一边。他说，只要能和喇嘛朋友凑在一起、上网收看他们心爱的皇家马德里比赛（前提是有电的时候），就很开心了。