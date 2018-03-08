记者来鸿：今天一杯咖啡钱当年能买一套房

通货膨胀直逼13000%，能想象吗？一个石油滚滚来的社会主义国家，人民连饭也快吃不起了。怎么搞的，居然沦落到如此悲惨？

许多委内瑞拉人最喜爱喝的咖啡是“玛溶”（marron）。这个词本意是棕色。玛溶咖啡有点像双份玛奇朵，通常是早餐时间、或者如果中午吃了大餐后喝，一口下去，浓浓的咖啡因让你瞬间心清气爽。

我在加拉加斯（委内瑞拉首都）一家餐馆叫了一杯。一口下去，账单来了。拿起一看，差点没喷出来。

这杯咖啡味道好极了，但是我付出的钱数与我15年前在这里买那套一居室时付的钱不相上下。

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我仍然清楚地记得，那套袖珍的一居室每月按揭几乎吞噬掉我收入的一大半。我也仍然清楚地记得，像我这样一个工人阶级家庭出身的孩子，买了自己第一套房产给我带来的那种极大的成就感。

看着眼前这个空空的塑料咖啡杯，过去这15年间的经历在我眼前一幕幕飞速闪过。

看，这就是委内瑞拉的超级通货膨胀。

Image caption 现在在委内瑞拉，要想用现金购物，需要提上一麻袋

Image caption 2016年的时候，100美元能换来这两大摞钱。BBC吉登·朗2016年去委内瑞拉出差期间的经历。

2014年以来，委内瑞拉经济崩溃了。私营领域大幅度缩水，国家决定印钞票，试图把引发眼前这场危机的巨大投资坚持下去。许多经济学家都会告诉你，一味印钞票、而且是一印再印，只会导致灾难。

对于现在的委内瑞拉，灾难真是迫在眉睫。国际货币基金组织预测，到今年年底，通货膨胀率可能会飙升到13000%！

天文数字，令人目瞪口呆的天文数字。

眼下在委内瑞拉，一公斤洋葱的价格几乎相当于每月最低工资。我认识一个人，血压高，需要吃药，但是，每盒药的价格是她年薪的三分之一。

过去三年，我一直在报道委内瑞拉危机，经常从伦敦去加拉加斯。

我亲眼见过，有孩子营养严重不良，皮肤脱落。我见过一个八岁的孩子，看上去好像最多只有三岁，常年吃不饱，停止发育了。

我见过眼泪，很多、很多的眼泪。上一次来出差时候，四个接受采访的人都哭了，一个接一个，向我讲述他们千辛万苦、想办法让家人吃顿饱饭的经历后，不禁落泪。

其中一个是母亲，瘦到令人可怜的地步，她怀里抱着一个小宝宝，说，孩子们喊饿，不知道该说什么……

Image caption 2016年BBC记者何尔南德斯采访了这位母亲。她长期吃不饱饭， 无法给孩子提供母乳

过去几年来委内瑞拉，不工作的时候走亲访友，亲眼见到他们越来越憔悴、消瘦。

这样的新闻故事，即使在出差结束返回伦敦之后，也一直伴随着我。

我弟弟仍然在委内瑞拉。最近他给我发短信说，丢了工作，生活更困难。他告诉我，还好，离家不远有个很大的湖，现在他经常去钓鱼，给两个年幼的女儿吃。

委内瑞拉怎么到了这么悲惨的地步？

我一遍又一遍不停地问自己。这样一个石油储量占世界第一的国家怎么沦落到国人连饭也吃不起？

我找到执政党内一位新任高级干部，向他提出了这个问题。他的解释和其它所有政府部长的解释一样：都怪美国及其盟国，说委内瑞拉陷入独裁，去年开始制裁。

但是，危机并不是去年才开始的。

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图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉总统马杜罗

委内瑞拉政府还有另外一种解释，说经济崩溃是国内外右翼势力勾结发动的“经济战争”的后果。根据这种说辞，那些派系的目的是推翻现任总统马杜罗、干扰玻利瓦尔社会主义革命进程。

这位新任高官给我讲述官方立场的时候，我注意到他身后有位年轻女郎。我们刚进办公室时，我曾看到她在打扫房间。

女郎身材瘦小，和许多委内瑞拉人一样，非常开朗、阳光的样子，尽管现在她一天只能吃两顿饭，她自己告诉我的。

听到官员那番话，我注意到，她脸上的表情变了。

我接着听，但是不由得联想，当年，正是女郎这样低收入的工人阶级的热情和支持，把查韦斯的社会主义政党推上权力巅峰；近来，也正是女郎这样低收入的工人阶级，支撑着马杜罗守住权位。

女郎脸上不屑的表情也让我反思，委内瑞拉的社会主义革命可能把穷人抛在后面了。