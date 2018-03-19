记者来鸿：童心未泯 达赖喇嘛这样逗我玩

Image caption 达赖喇嘛这样逗BBC记者罗拉特（左）

近距离接触世界宗教领袖的机会本来就很少，领袖开玩笑拧你脸蛋的事恐怕更罕见。

上个月我去采访十四世达赖喇嘛，他还真就这样逗我玩儿。

达赖喇嘛进门你一定不会错过。首先，屋里一下子变得很安静，马上，你会听到一阵很有感染力的笑声，然后，你就看到达赖喇嘛了。笑眯眯的，既喜兴又顽皮的样子，浅浅的有色眼镜后双目晶亮闪烁。

那次会面是在印度北部城镇菩提伽耶（Bodh Gaya）。据说，佛祖释迦牟尼当年就在这里悟道成佛。菩提伽耶是佛教四大圣地之一，能在这里和藏传佛教的领袖会面，一定很吉利。

那天也是个吉日。

图片版权 Getty Images Image caption 那烂陀寺考古遗址，2016年入选联合国教科文组织世界遗产名录

达赖喇嘛刚刚出版了《佛教哲学与科学汇集》的第一卷。这部著作总计四卷，汇聚古代佛教从科学和哲学领域探索现实本质的精髓。达赖喇嘛希望，这会成为他留给世人的精神遗产的核心。

我先问了句好，达赖喇嘛咯咯笑起来。显然，谈论新作让他很开心。

达赖喇嘛告诉我，写作参考了大批经文和论文中收录的智慧，这些文献由历史上的那烂陀大学学者用梵文写成。

那烂陀大学充满传奇色彩。它建于公元五世纪，也就是1500多年以前，遗址位于印度东部的比哈尔邦，距离菩提伽耶大约100公里。

现代资料称，那烂陀大学相当宏伟，是个名副其实的大学城。有寺庙、图书馆、花园、宿舍区，建筑有精巧、有壮观，高大宏伟的尖塔，熠熠生辉的屋瓦，美丽的莲花池，幽静的的小树林。

那烂陀大学是当时印度最高学府，也是世界上历史最为悠久的大学之一。鼎盛时期在校学生逾万。12世纪时，穆斯林入侵者放火焚烧，大学受到严重破坏。据说，当时光是图书馆就烧了整整三个月！

达赖喇嘛解释说，那些古老的佛教文献的精华能从浩劫中保留下来，原因是，在那以前几百年，藏传佛教的喇嘛曾经走出寒冷的喜马拉雅山中的寺庙，来到炎热的印度平原学习、翻译。然后带着藏语版返回喇嘛寺。

达赖喇嘛希望能让全世界分享这些财富。他笑着说，"智慧是印度制造的，但是现在，我们比原来的印度大师还要更了解。"又是一阵笑声。

有意思，达赖喇嘛好像不管说什么都咯咯笑。

图片版权 Xinhua Image caption 据说，《西游记》中唐僧西天取经的终点天竺大雷音寺原型就是那烂陀寺

那烂陀大学：唐僧的母校

鼎盛时期，那烂陀寺学生超过万名，其中大多是僧人，许多来自中国、日本、东南亚、中亚和西亚国家。公元七世纪，唐朝僧人玄奘曾在这里留学。有记载说，大学图书馆的壮观给玄奘留下了深刻印象。他形容，九层高的图书馆"直入云霄"。

据说，《西游记》中唐僧西天取经的终点天竺大雷音寺原型就是那烂陀寺，唐僧的原型就是玄奘。

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图片版权 Getty Images Image caption 德里。年轻的达赖喇嘛（左）和印度首任总理尼赫鲁

达赖喇嘛已经年过八旬，但依然精神矍铄。据说他的医生要他减少"出差"次数。但是，看看达赖喇嘛的行程安排，减好像是减了一些，但不过是从每周一次减少到每两周一次。

不过，达赖喇嘛年纪越来越大，他的追随者不得不开始考虑，他过世以后会怎样。

达赖喇嘛的离世和以后的转世都将是一个重大的地缘政治问题。

当年，达赖喇嘛拒绝接受北京统治，于1959年流亡印度。自那以后，中国政府一直视达赖喇嘛为敌，甚至曾经形容他是"披着羊皮的狼"。

过去这几十年，达赖喇嘛不仅成为西藏问题、也成为广义上的佛教问题的大使，成效非常显著的大使。

他笑眯眯的样子、金红色的袈裟，已经成为西方人眼里佛教的象征：大智大慧的僧人，和平地修身悟道。

佛教从来没有像现在一样迫切需要一个受人欢迎的倡导者。

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缅甸佛教徒残忍对待罗兴亚穆斯林少数民族的事件，是最为触目惊心的一个例子，这表明，今天在东南亚和其它地区，传统信仰正在和一股有毒害性、通常带有暴力倾向的民族主义思潮越来越紧密地交汇在一起。

作为藏传佛教的领袖，达赖喇嘛不能直接干预。但是去年，当佛教暴徒放火焚烧罗兴亚村庄时，达赖喇嘛曾经呼吁缅甸人"勿忘佛祖"。

他现在正在撰写的这部著作也希望能把佛祖的智慧传达给更多的受众。他希望能鼓励人们把他所说的"情感"当作一门学科来研习。

达赖喇嘛解释说，在所有的地方，人们都重视教育。"但是，如果你仔细看看，所谓的现代教育的内容更加关注的是物质价值，而不是内在的价值。所以现在，许许多多受过最好教育的人，情感上，有许多问题！"说到这儿，他又发出一阵很有感染力的笑声。

达赖喇嘛拍着我的肩膀对我说，"我喜欢和人开玩笑，现在我想逗逗你。"

我开始做准备。

达赖喇嘛说，"你看，这个国家传统上情感知识相当丰富，"他稍稍停顿了一下，抬起手，轻轻掐了掐我的脸蛋，然后接着说，"是你们英国人带来了现代教育！"

说到这儿，达赖喇嘛又笑了起来。

他起步离开，耐心地去和等候见他的好几百人轮流打招呼。期间，笑声一直伴随着他。