Image caption 风景壮观秀丽的极地小镇廷斯菲尤尔

去年11月，挪威警方发布北极圈内一个小镇的性犯罪报告，震惊世界。天涯海角、冰天雪地的廷斯菲尤尔，人口只有2000，但是经过长达一年的调查之后，警察发现115起性侵案件！这些案件最早的发生于1950年代，最近的是在2017年。

性侵的施虐者、受害者中大约都有三分之二是挪威极地的原住民萨米人。

为什么有些性侵案件时隔半个世纪才被曝光？小镇上的人怎样直面这样震撼人心的现实？最近，BBC记者普莱斯利最近亲访廷斯菲尤尔……

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Image caption 通往小镇的路标有挪威语、萨米语双语

冰封雪飘的寒冬之日，我们到达廷斯菲尤尔的时候天已经黑了，室外零下10度，凛冽的寒风吹在脸上，我几乎不敢睁开眼睛。

我的第一个采访对象来到酒店。她脱下厚重的大衣、靴子，解开超大超厚款的围巾，露出冻得红红的脸，高颧骨，杏仁眼。

我感觉，这里的天气非常无情，以至于根本无法想象温暖可能会是什么样。在电梯里，我们闲聊了几句。我问她，夏天你一般干什么？她很不经意地随口回答说，我去猎驼鹿。啊？！这个，我可真没想到。

我们暂且就叫她希尔达吧，现在20多岁。之前，11个原住民萨米人勇敢地站出来，向挪威国家级媒体《世道报》（Verdens Gang）讲述童年遭遇性侵的故事，希尔达就是其中之一。

2016年夏天，《世道报》发表了根据受害人爆料撰写的长篇报道。之后，挪威警方迅速介入调查，挖掘出的，是过去60年不见天日的一个黑暗秘密……

痛苦的经历，以前从来不敢告诉世人的遭遇：童年、少年遭受性侵；施虐的有年长的亲戚，有家人的朋友，有同龄人，也有其它别有用心地给孩子买酒喝的人。

廷斯菲尤尔（Tysfjord），顾名思义是以湖命名（fjord在挪威语中是湖泊的意思）的小镇。廷斯菲尤尔湖最深的地方将近一公里。小镇上几乎一半的人口是萨米人。他们在1960、1970年代从更偏僻、更寒冷的定居点搬来此处。

廷斯菲尤尔的自然景观犹如童话世界中的冬日，美到令人窒息。白雪封顶的群峰直刺云霄，湛蓝的天空，清澈的湖水，在阳光的映照下熠熠生辉。

图片版权 Andy Keen Image caption 萨米人是挪威原住民

挪威萨米人（插入背景）

萨米是挪威原住民，总人口大约6万。

廷斯菲尤尔的萨米人大多在1960和1970年代从更偏远的极地迁居至此。

当时挪威政府的政策是把萨米人"挪威化"，萨米人家的孩子通常只学挪威语。

只有有挪威姓名的人才可以买房产，只有会说挪威语的人才可以买土地

我的陪同不是萨米人，他叫古纳尔格利托奥（Gunnar Grytoyr），今年72岁，是记者，曾长年在该地区报道。古纳尔身材高大，留着整洁的小胡子，看上去让人很信任。他非常了解这里的政治和民情。

在廷斯菲尤尔的四天里，我们听到了许多故事，也听到了各种说辞：解释在这个小小的村镇上，性侵案为什么持续那么多年没有引起重视，当局没有调查。

返回古纳尔的汽车。啊，车座暖暖的，有电动加热！真好像是为冰天雪地的挪威专门设计的一样。坐下来，我们接着讨论，试图理解我们听到的一切。

看起来，好多事情都不对路。针对萨米人存在长期的偏见、种族主义、歧视，这就意味着，许多萨米人不信任挪威建制，比如警察，所以他们不愿去报案。即使受害人或者他们的父母去报案，很多时候也没有人相信他们的话。

现在在廷斯菲尤尔，警察已经查明了92个被控性侵的嫌疑人，其中一些已经去世。因为挪威法律规定的追诉期限制，嫌疑人中只有少数几个可能被控罪。

这就意味着，许多性侵嫌疑人仍然生活在小镇上……

Image caption 妮娜·埃佛森：如果我们讲出来，走在街上有人朝我们吐口水

妮娜的故事

妮娜（Nina Iversen，49岁）在廷斯菲尤尔出生，长大。她告诉BBC："我原来一直就对人讲过，从14岁时我开始想，我要写本书揭露这些性侵，我要制止这一切。但是，当然了，我做不到。"妮娜少女时代，朋友之间也会互相倾诉他们遭遇的性侵，但是，大人从来听不进去。"有人说我们是烂货、骗子。我们中许多人都受到这样的对待。如果我们讲出来，走在街上有人朝我们吐口水。"

性侵妮娜的是她家里的亲戚，所以，还提时代，妮娜在家里也永远害怕。性侵妮娜的人2016年已经去世，

妮娜永远也不会看到法庭为她主张正义的那一天了。

Image caption 性侵受害者在萨米人传统的小木屋里交流感受

我和古纳尔对此都深感不解，明明知道身边可能就有娈童癖，这是怎么一种生存状态？晚餐期间，我们接着分析。我点的是一种从来没有听说过的鱼，古纳尔点的是炖鲸鱼。我们两人都决定不吃驼鹿。

一天早上，我们去见安娜，她是萨米人，挪威教会中的执事。我问她，性侵嫌疑人就在身边，镇上的人怎么继续生活？

她向我解释了萨米人的传统文化中"生命圈"的概念，意思是，世间万物都应该包容。她说，一切都在圈中，上帝、人、动物、环境……这样一来，我的下一个问题好像有点多余……她坚持回答，"我们必须找到共处的方法。"

现在，安娜还组织聚会，参加人在一起倾诉焦虑、交流感情。但是安娜早就听说过性侵案件，受害人10多年前就曾向她和她丈夫倾诉。安娜说，她向当局报告了，但是，他们得到是对方统一口径的回答。

Image caption 安娜：他们以为我们在说谎

安娜的故事

安娜夫妇都是萨米人。2007年前后，他们和20多个孩子受性侵的家庭有联系。安娜夫妇曾召集公开会议，向当地政客、福利机构、警方等部门讲述性侵案。

安娜说，"他们觉得那不可能是真的，怎么可能有这么多案子？他们就是这样回答我们的，他们以为我们在说谎。"安娜的丈夫、律师恩格尔说，"这样的故事让他们觉得很不舒服，不知道该怎么办。"

当时廷斯菲尤尔的镇长Asgeir Johansen也记得那些会议，但是现在他这样解释，"他们（各部门）没有及时处理，因为人们不愿意说出来。社区不是警察，不能上门去检查吧。人们必须自己来寻求帮助。"

安娜也是母亲，也很担心自己孩子的安全。她说，她给当地家庭分门别类，以颜色区分。

比如，孩子门在任何情况下都不准去"红色"人家玩，永远不准去。有大人陪同的情况下可以去"黄色"家庭玩儿，"绿色"家庭，孩子想在那里过夜也没问题。

我接着问她，你一共认识几个"绿色"家庭呢？她回答说，"只有两个。"

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小镇上的主要公路两侧，经常可以看到"小心驼鹿"的警示牌，白色背景，红三角中一只黑色的长角动物。

一天早晨，我们开车出门，路边仍然堆满积雪。古纳尔指着雪中的一行行动物脚印说，"看，驼鹿。"

他的话让我想起希尔达，她曾说夏天去猎鹿，害羞、谨慎的驼鹿。

突然，我脑海中涌现出另外一个画面，非常黑暗的画面……夏日，童年的希尔达来廷斯菲尤尔亲戚家，男人把她当猎物跟踪，寻找下手的机会……

希尔达说，原来她很害怕，不敢对任何人讲自己的遭遇。现在总算告诉了世界，她很高兴。人生路上，她可以继续往前走了。

廷斯菲尤尔也已经开始转向正路……