记者来鸿：大英帝国怎么成了“万恶之源”？

图片版权 MOD Image caption 2006年起，英国的米字旗又一次出现在阿富汗

从小到大，我听到的阴谋论不计其数，其中有些相当疯狂。

我听说，李小龙被妻子下毒，他知道后，亲自动手把她干掉。我还听说，李小龙会飞，希特勒还活着，战争最后一刻，他乘坐吉普车逃脱盟军追捕，吉普车先是变成飞机，然后变成船、潜艇！希特勒偶尔还给世界发信号，宣称，"我会回来的！"

但是，有一个市井传言生命力特别旺盛：阿富汗所有的苦难，都是英国人造成的。

小时候，我曾经想过，这是为什么呢？20几岁时我来到英国，后来我懂了，这种怀疑是有原因的。

图片版权 Auliya Atrafi Image caption BBC波斯语记者阿特拉菲

几百年来，阿富汗一直是沙俄帝国和大英帝国之间的缓冲区。两个超级大国在这片"三不管地带"（no man's land，尤指战争期间两国交界处的无人地带）频繁有大动作。

据说，现代阿富汗版图划定的时候，阿富汗国王的看法根本无人理睬。1919年阿富汗独立之前，英国和阿富汗总过打过三次战争，之后英国人才永远离开。

嗯？英国人真的永远离开了？

在阿富汗人心里，英国人仍然藏在阴影中，监视着他们，密谋、策划；英国人仍然能把阿富汗内政搞到一团糟。

有传说，英国间谍假扮阿訇，误导虔诚的信徒，还有英国间谍装作算命先生；我还听说过，祭台背后藏着财宝，四周的乞丐，其实都是保安。

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图片版权 MEPL Image caption 1880年，英国在迈万德（Maiwand）战役中落败

历史上的英阿战争：

英国曾经三次试图征服阿富汗，每一次都以失败告终。

第一次：沙皇俄国在阿富汗扩张势力令英国十分恼火。1839年英国入侵阿富汗，迅速占领喀布尔，扶持起傀儡政权。两年后，喀布尔民众起义。1841年冬英军被迫撤退，16000多官兵幸存者寥寥无几。

第二次：1878年英国再次入侵阿富汗，原因和结局几乎就是第一次的翻版。这一次，由于签署不平等条约英国还是从阿富汗攫取了大量利益。

第三次：1919年英阿再次开战。起因是阿富汗新一代军官决心废除与英国的不平等条约。这场战争后英国被迫承认阿富汗独立。

图片版权 Auliya Atrafi

痴迷阴谋论的并不是只有阿富汗人。一位库尔德朋友告诉我，如果下了一夜的雨，邻里有哪一堵墙倒塌了，妈妈都会埋怨英国人。

伊朗有一部播放多年的肥皂剧，其中有个角色永远相信英国人在搞阴谋诡计，永远忧心忡忡。

我的朋友告诉我，在孟加拉，如果你显得很精明、很会算计的话，人们会说你像英国人。

在喀布尔，我们也有这样一个词，形容人血管里流着"恶毒的英国血"。

但是，自从1980年代阿富汗爆发内战以来，我们心目中阴谋家的名单越来越长了，现在还包括巴基斯坦的情报部门、所谓的伊斯兰国，当然了，还有美国人。

反反复复、一次又一次的外国干涉只会让阿富汗人的想象力越来越丰富。

图片版权 Getty Images Image caption 1979年苏联出兵阿富汗，血腥战争历时10年

阿富汗——"帝国坟场"

阿富汗位于欧亚大陆心腹。特殊的地理位置，使她成为历来的交通要冲、兵家必争之地。

从古至今，阿富汗多次经历大国入侵，但是她最后几乎总会把对方拖垮。因此人们总爱把阿富汗称作“帝国坟场”。

除了历史上的大英帝国，勃列日涅夫时期咄咄逼人的苏联以及冷战后信心爆棚的美国，都曾在阿富汗都曾陷入泥潭。

有一次在伦敦，一位阿富汗裔出租车司机向我抱怨说，外国人要偷走阿富汗的石油，藏在客机里偷偷运出来；还有人说，外国人的目光盯上了伊朗的铀。

在阿富汗，一名法官曾告诉我，本拉登是美国间谍，最后被干掉是因为他知道的太多了。还有人相信本拉登还活得好好的，在美国某个地方一个世外田园般的小岛上养尊处优呢。

阿富汗的将军也会说，北约出钱、武器支持塔利班，他们甚至还说，敢于揭露这种内幕的翻译被从直升机上直接抛出去！

还有传言说，北约部队从阿富汗走私犯手里购买毒品，藏在阵亡士兵的肚子里偷偷运回西方。据说，好多西方人从这个利润丰厚的行当中受益，其中包括英国王室。

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去年我去见个朋友，他的父亲是位来自东部地区的部落首领。

喝完绿茶，寒暄完毕，我一张嘴就意识到自己说错了话。我问他，你们那一片地区所谓的伊斯兰国怎么样了。首领口若悬河、滔滔不绝地给我上了一课，那种我已经听过无数次的言论。他自信满满地说，"这都是伊斯兰国、美国人和英国人在玩儿游戏，付出代价的是阿富汗人！"

我略感不解，接着问道，"但是，他们从中能得到什么好处呢?"

他坚持说，"他们计划都是长线的，可能50年，他们以为我们都根本搞不懂。"

"如果真这么简单，那他们也太愚蠢了。你知道吧，我们是能看到蛛丝马迹的，比如俄国、巴基斯坦和中国构建的新阵营。"

"你好好想想，美国一星期就能摧毁塔利班政府，怎么就不能干掉几个藏在深山老林里的武装分子呢？"

很明显，他以为自己赢了这场辩论，转过头，冲着麦加方向开始祷告。

图片版权 Getty Images Image caption 西方联军的干预并没有让阿富汗实现稳定

最近在喀布尔，我刚刚和其它几个记者一起做完周五祷告，突然收到一条消息，显示有自杀炸弹攻击者在一座什叶派穆斯林的清真寺发起袭击。

我问，"这是伊斯兰国干的吗？"另外一名记者回答，"还可能是犹太人或者基督徒干的。"

我知道说什么也没用，但我还是接着问了一句，"那能给他们带来什么好处呢？"

那位记者这次显得更加确信，他回答说，"两方面，这类行动会在信徒和清真寺之间拉开距离，还会让穆斯林人分裂。"

绿区内的道路坑坑洼洼，刚离开清真寺，我们的裤腿还卷得高高的，胳膊下夹着祈祷用的小垫子，边走边聊。突然，我脑子里涌现出一个念头。

在这样一个语言、种族、信仰、思想造成严重分歧的国家，仍然能有一样东西让所有的阿富汗人齐心一致，那就是：

坚决不信外国人。