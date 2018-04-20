图片版权 MARVEL/DISNEY Image caption 这是漫威第一部以黑人超雄英雄为主角的电影

收到参加北京《黑豹》首映式的请柬，拆开一看，我和朋友不禁翻翻白眼。请柬上清楚地印着着装要求："皇室"范或者"非洲风"。

后来，等我们来到剧场外，走上红毯，感觉请柬上那个要求似乎还真是合情合理。

一位摄影师告诉我说，她很喜欢我的衬衫。衬衫上印着美国第一位黑人总统奥巴马的肖像，布料图案是加纳传统风格。我妻子是肯尼亚人，当初买了这件衬衫送给我做生日礼物。

衬衫看上去确实非常非洲风，但实际上，这是在一家中国品牌店买的，当然了，也是中国制造的。

图片版权 CNS Image caption 广州有中国最大的非洲人社区

我和在场的其它一些来宾聊了起来，很快就发现，他们当中不少人穿的那些漂亮的非洲服饰，原材料其实都是从广州买的。衣服是自己做的，或者是在北京请裁缝做的。

广州是中国第六大城市，那里有中国最大的非洲人社区，其中一个地方居然被称作"小非洲"。

广州有直飞内罗毕等其它非洲城市的航班，乘客通常都是很有创业头脑的商贩。

从中国城市购买“正宗”非洲传统面料的，并不仅仅是在中国的非洲人。中非之间商贸往来非常红火，现在，不管是刚果还是尼日利亚，许多在非洲的非洲人也穿上了中国设计、中国制造的非洲"传统"服饰！

图片版权 CARL DE SOUZA/AFP/GETTY IMAGES Image caption 2015年，中国工人在吉布提的铁路工地

看看参加《黑豹》首映式的观众群，也能品味出中国和非洲关系的另外一个层面：他们大多都是非洲留学生和外交官。

排队等着取爆米花时，我和几位来自非洲、加勒比海国家大使馆的工作人员聊天，还和特立尼达和多巴哥的大使开了一两个玩笑呢！

中国在非洲的影响力巨大。现在，中国吸引的非洲留学生总数超过其它任何国家。

想想英国。1960年代，许多非洲国家获得独立。之后，英国继续教育那些国家的精英，不仅以此弘扬软实力，而且，潜移默化，也能让那些人更倾向于接受、理解英国思维方式。

那天晚上的首映式中，看着一群群非洲学生有说有笑、摆姿势自拍，我心想，这些人中，肯定有至少一位未来的总统，说不定还不止呢。

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中国是几乎所有非洲国家的重要贸易伙伴，这是事实，那么，接下来你可能要问了，电影怎么样呢？

《黑豹》之所以引起巨大关注，主要原因是，影片中几乎所有有台词的演员都是黑人，剧作、导演是黑人，讲述的故事大部分发生在非洲。

一部以黑人为主的电影在世界各地创下出色票房，这一现象本身就有点和传统相悖。长期以来，所谓的黑人电影并不是很受观众欢迎。

影片将近结束，字幕滚动时，我更加真切地体会到中国的重要性。一位非洲外交官的夫人对我说，"片子在世界各地都很火，真棒。但是，真正的试金石是：能不能在这儿热映。"

因为，中国的票房规模位居世界第二，仅次于美国，而且预计中国不久就会超过美国。

眼下，一部电影在中国会不会受观众喜爱，通常也是它最后能不能拍成的决定性因素。

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那么，中国观众现在接受以黑人为主的电影了吗？到目前为止，看起来尚好。

虽然影评好坏兼有，但是最有发言权的是数字：《黑豹》在中国第一个周末的票房，是在中国放映的美国影片中最高的之一。后来票房总收入超过一亿美元，高于在中国放映的超级英雄影片的平均点。

观众摩肩接踵地走出影院。我心想，那天晚上，把我们这些人联系在一起的，除了身上穿的非洲风之外，还有其它。

从传统衣饰，到一部影片能不能获得拍摄资金......

我们都知道，中国发生的事，毫无疑问将会影响整个世界。