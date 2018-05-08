图片版权 IANCORLESS.COM Image caption 苏菲·雷沃斯

撒哈拉。5天6个马拉松；摄氏40度的高温，犹如蒸笼；流沙、尘暴、重负、毒蛇......年近不惑，我这是自愿去下地狱？越过终点那一刻，我哭了……

我8年前才开始跑马拉松，那时我"高龄"41岁。

当时，26.2英里（42.2公里）在我看来已经绝对算得上是长跑了。但是，长跑上瘾。

随着自信心的增强，你会给自己更严格的要求、更远大的目标。因此，一年半以前，在参加完一次圣诞派对之后，我"签字画押"报了名：接受今生最严峻的挑战。

Image caption 苏菲·雷沃斯在演播室中播报新闻

图片版权 IANCORLESS.COM Image caption 苏菲·雷沃斯（左）

我非常害怕，没敢告诉太多人，但是我坚持刻苦训练。

为了适应撒哈拉沙漠40度的高温，出发前两个星期，我和朋友每天一大早就爬起来，去金斯顿大学（Kingston University, 位于伦敦西南方向）的"热仓"跑步。

我和另外400来名英国跑者——绝大部分是男性——从盖特威克机场（位于英格兰东南部的一个主要机场）出发，搭乘两架包机前往摩洛哥。然后乘车6个小时穿越沙漠，抵达营地。

营地超大，一顶顶一侧敞开式的帐篷，围城巨大的圆圈，接纳来自世界各地的超长跑爱好者。

每顶帐篷入住8人，"床"一个挨一个。说是床，其实就是薄薄的一张垫子，把我们的肉体和密布小石子的沙漠隔开。

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开跑前一天，组办者给我们的背包称重，检查我们带够了一星期的食品——每天至少2000卡路里、其它必须的工具以及指南针、口哨、睡袋等等。还有，这个让人心惊肉跳：毒液泵。

我的背包大约9公斤重，水不包括在内。

那一夜，我们辗转难眠……

到时间了，站在起跑线上吧！参赛者大约1000人，只有175名女性。

头上，直升机盘旋。33年前首创"撒哈拉沙漠马拉松"的法国摄影师帕特里克·博埃（Patrick Bauer）挥挥手，伴随着一曲响彻大漠的"通往地狱的高速公路"，我们出发了。

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图片版权 IANCORLESS.COM Image caption 苏菲·雷沃斯（右一）

第一天是18英里长跑，大部分是穿越沙丘。好像是要给我们一个"下马威"，提醒我们，这可不是普通的马拉松。我住在伦敦，没有多少跑沙漠的经验，腿很疲劳。

天气很热，有些选手跑得过猛，最后只能进医疗帐篷打点滴。

我和3名跑伴都比较谨慎。4个半小时后抵达营地。精疲力竭，但是松了一口气。第一天挺过去了。

营地生活几乎和跑步一样重要。帐篷成了你的世界，在这里恢复、吃饭，太阳落山立刻睡觉。

没有手机信号，和外部的联系完全隔绝。生活变得很简单，好像存在于一个大泡泡中，吃的是冻干食品，忍的是腿脚疼痛，但也有许多许多欢声笑语。

图片版权 IANCORLESS.COM Image caption “做饭”是这样的

在沙漠，你很快就懂了：抛开那些讲究吧。

不能洗澡；洗衣服也绝对不可能，所以，我们9天穿的同一身；有"卫生间"，每天越过营地终点线时，会领到棕色的塑料袋。“卫生间”里放着个塑料座，中间有个洞，进去安好塑料袋。其余的，我还是留给你去想象把。

可以取饮用水，但是有定量。营地不停搬家。每天黎明，柏柏尔人团队抵达，拆帐篷，有时里面的人还没醒呢。然后他们把帐篷装上车，前往下一个终点安营。

一天天过去了，我们的生活有了节奏。黎明起床，煮水吃早饭，装包。包越来越轻，里面的"内容"一点点被吃掉了。

图片版权 IANCORLESS.COM Image caption “洗手间”是这样的

撒哈拉沙漠马拉松简介

撒哈拉沙漠马拉松（Marathon De Sables）人称"地狱马拉松"，每年一次，穿越摩洛哥境内的沙漠、山丘、河谷，全长大约为6个马拉松。

最严峻的考验包括高温、干旱和流沙。此外，选手们还需要背负食物、药品等个人装备，平均背包重量可能达到10公斤。

首届摩洛哥沙漠马拉松赛于1986年举行，当时只有20多人参赛。

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然后，就是让所有选手害怕的时刻了：第四天，需要完成的距离超长，54英里。

开始10英里，我们是跑完的；中午骄阳暴晒，我们开始走着进山。

要爬过山包，要穿越沙丘。那一天，我们总计攀爬的高度超过4000英尺（约合1200米）。跑沙漠对腿部力量要求太高，疲劳到几乎不听使唤。

经过一个接一个检查点，连跑带走11个小时之后，夜幕降临。

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那时，我经历此行第一个真正黑暗的时刻：同伴告诉我，还要继续穿沙丘、爬岩石，6个小时后才能抵达下一个营地。

我几乎要哭了。脚疼，可能要起水泡；很饿。突然，我感觉自己好像成了小孩子，就想有人给我一个拥抱。但是，我不愿意承认自己软弱。

咬咬牙，跟在同伴后面继续往前走，头顶上的电筒照着路。

凌晨1点45分，我们总算慢跑越过终点，立刻瘫倒在帐篷里。

图片版权 @SUSIE_CHAN_ Image caption 苏菲·雷沃斯（右一）

图片版权 MARATHON DES SABLES Image caption 苏菲·雷沃斯（右三）。和朋友手拉手越过终点线！

最后一天，我们跑的是一个整程马拉松：26.2英里。

出发时刮起了尘暴，但我们已经习惯了。之前几天半夜刮过一次 ，我们躺在帐篷中4小时，睡袋里、甚至嘴里都满是沙子!

最后一天，越过最后一条终点线，我流下了眼泪......

撒哈拉沙漠马拉松既是对身体的挑战，也是对精神的考验。我很幸运，整整150英里，和3个亲密的好朋友一起，互相鼓励，互相帮助。回想漫长、艰苦的训练，我仍然不敢相信，我真的跑完了。

离开撒哈拉，我多了一枚奖牌，少了10多斤体重。我的回报：结交了几位永远的朋友；还有，我重新认识了自己：

我的身体比我精神中曾经想象、曾经相信的要强大许多。