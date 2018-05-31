图片版权 Reuters Image caption 马哈蒂尔和安瓦尔。笑容背后是一段忠诚与背叛的往事

一山二虎，三波四折；你死我活，惊世骇俗；英雄与坏蛋，忠诚与背叛。政坛大戏堪比莎翁名剧。大师泉下能否预测最后赢家？

马来西亚1957年脱离英国获得独立，此后一直由同一个政党联盟"国民阵线"执政。虽然以巫统为核心的执政联盟人气不比当年，但是在5月初的大选之前，大多数人仍然相信他们会胜出。

选举结果一出，世界瞠目结舌：反对派赢了。马来西亚政坛"变天"，首次实现政党轮替。大马有了新总理，新总理是……前总理马哈蒂尔。

BBC东南亚事务记者黑德长期跟踪报道马来西亚政坛权力斗争的波折起伏。

图片版权 Reuters Image caption 据信，这辆囚车将安瓦尔带入监狱，开始五年的刑期

2015年2月，我采访了安瓦尔·易卜拉欣（又译安华）。转天，安瓦尔就要去坐牢服刑了，他的罪名惊世骇俗：鸡奸。

尽管在人前仍然表现出大无畏的英雄气概——安瓦尔多次重申自己清白，但私下里，他对再进监狱还是有些担忧的。安瓦尔当时已经67岁了，背部有伤，还有其它一些健康问题。

安瓦尔的刑期是5年。我问他，你在监狱里准备如何打发时光呢？他回答说，和上次一样，重读一遍莎士比亚全集（注：1999年安瓦尔因渎职罪被判入狱6年）。

接下来，我们用了10几分钟的时间讨论哪一部莎翁名剧最能代表马来西亚和邻国泰国的局势。我们一致同意，泰国颇有一些《李尔王》的味道，马来西亚则有不少《麦克白》和《哈姆雷特》的元素。

上星期，我又去采访安瓦尔。之前，马来西亚政坛发生的那些事，就算对莎士比亚的妙笔，可能都是一个不小的挑战。

Image caption 《麦克白》（Macbeth）是莎士比亚四大悲剧之一，讲述因对权力的渴望而背弃朋友的故事

日日更新播报大马事态，时间有限，我和同事都很头痛，怎样才能解释清楚那些人做的那些事：谁是谁？谁忠于谁？谁背叛了谁？为什么……

安瓦尔·易卜拉欣是马来西亚反对派的象征。不久前，马哈蒂尔下令释放安瓦尔。马哈蒂尔是谁呢？他执掌马来西亚20多年，15年前退休。

20年前，马哈蒂尔钦定安瓦尔为继承人、精心培养。后来两人翻脸分手；马哈蒂尔不仅炒了安瓦尔鱿鱼，而且用鸡奸指控把安瓦尔抓了起来。

再后来，马哈蒂尔和安瓦尔重归于好。马哈蒂尔加入安瓦尔的反对派阵营，老骥伏枥，为推翻执政联盟"国民阵线"立下汗马功劳。

国民阵线统治马来西亚61年，马哈蒂尔和安瓦尔都曾是其中挑大梁的主角。

政坛"变天"这幕戏期间，马哈蒂尔的另外一个得意门生纳吉布被赶下了台。纳吉布曾任总理，大选前，几乎所有的人都认为赢定了。

马哈蒂尔高龄92岁，再次出任总理。政坛大戏拉开新一幕，重要角色之一还是……安瓦尔。

听糊涂了？不过，马来西亚人可是很明白。

图片版权 AFP Image caption 马哈蒂尔现在世界上最高龄的国家和政府领导人

马来西亚政治舞台上，选民最熟悉的一张面孔就是马哈蒂尔。他的"返场"，在人们心中掀起一股温暖的怀旧潮。

当年，马来西亚还是一个贫穷的农业国，是马哈蒂尔大力推进现代化；他还在国际舞台上强势发声、谴责西方大国。马哈蒂尔时代，马来西亚迅速崛起、成为亚洲四小虎之一。

确实，马哈蒂尔加盟反对派，对说服选民放心、冒险投票支持变天可能是至关重要的。60多年了，马来西亚人已经习惯了同一个党派执政，国家控制的媒体也不停地警告选民:

现有体制运作良好，没坏，别瞎修理。

图片版权 AFP Image caption 亚洲曾经涌现出一批缔造独立国家、个性张扬的著名人物

后殖民时代，亚洲曾经涌现出一批缔造独立国家、个性张扬的著名人物，马哈蒂尔是其中之一，也是依然健在的唯一一个。新加坡的李光耀3年前去世，柬埔寨的西哈努克要再往前数3年，印度尼西亚的苏哈托2008年去世。

但是，任何力量好像都无法阻挡马哈蒂尔，他依然没有显现出要加入逝者行列的任何迹象。

竞选过程中，马哈蒂尔能量之强大、头脑之敏锐远远超过对手。这把年纪了，他从来不要人帮忙，从来不休息，看起来全身心投入、享受重返一线，这令人难以相信。

记得大选结束后召开的一连串记者会上，一次马哈蒂尔笑着说，我还没死呢！

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图片版权 AFP Image caption 纳吉布（中）:"尊重人民的裁决"

这样强势的一个老人重新执政，马来西亚人应该欢呼雀跃吗？马哈蒂尔是坚定的专制者，他一直认为，亚洲必须走强人统治的道路。

更不寻常的是，他最先任命的3名阁员当中，有两人曾经在1990年代被他投入监牢，这还不包括安瓦尔。不算太遥远的过去，马哈蒂尔还坚持说，安瓦尔根本不适合领导国家。

新政府由4个政党组成，他们的政治理念大相径庭，各个党内都有不少个性张扬的政客。

一位资深党员告诉我，马哈蒂尔的效率和执着令不少人目瞪口呆。他说，马哈蒂尔把我们远远拉在后面，马哈蒂尔所有的会议都准点召开。马来西亚是一个非常放松的国家。准时，并不是大马人的强项。

马来西亚人说，大选刚刚结束后的那几个小时局面充满不定因素，没人知道执政联盟会不会认输，是马哈蒂尔的手腕、经验让马来西亚平稳度过那段混乱。

几乎从所有的重大事件当中都能看到马哈蒂尔的高超手腕。纳吉布被指贪污腐败受到调查。警察抄了他的家，推出一辆接一辆的购物车，里面装满了价格不菲的名牌手包、成捆成捆的钞票。那时，马哈蒂尔让人给自己拍照片，他脚上穿着一双廉价凉鞋。

Image caption 莎士比亚:一个不小的挑战?

政治大戏一幕接一幕，一波三折、高潮迭起，紧紧抓住了马来西亚人的眼球。在一个其他国家的民主进程看似步步后退的地区，"推翻"了一个根基如此强大的执政联盟，"变天"给马来西亚人带来的巨大狂喜清晰可见。

安瓦尔获得特赦之后几个小时，我曾问他，你信任马哈蒂尔吗？安瓦尔稍稍犹豫了一下，然后说，和曾经迫害自己的人"同船"，不容易，女儿们当时都哭了。

执政联盟中，安瓦尔的政党拥有最多席位。但是他说，眼下，他同意让马哈蒂尔"演头牌"。

安瓦尔和马哈蒂尔达成协议，两年后，马哈蒂尔将让位给安瓦尔。

一山二虎，过去曾经有过惨烈的争斗，协议能顺利执行吗？马来西亚政治大戏的下一幕将如何展开、怎样结束，现在谁也猜不到。

或许，可以借用另一部伊丽莎白时期大戏的说法，这是一个浮士德式的交易。

但愿结局是皆大欢喜。