图片版权 CHEC Image caption 建造这座新城的中国港湾工程有限责任公司（CHEC）将会得到当中三分之二商业用地长达99年的租用权

纵观东南亚，不少港口城市、贸易枢纽都能感受到中国投资的影响力。印度洋中的岛国斯里兰卡素有“东方十字路口”的美誉，是连接亚非、辐射南亚次大陆的重要支点。

斯里兰卡也是中国"珍珠链"战略中最为璀璨的一颗明珠、海上丝绸之路计划最为重要的一个环节。

近年来，斯里兰卡深陷债务危机，抛售资产。作为"一带一路"宏图远景的一部分，中国在斯里兰卡的港口、公路、电厂、交通等项目中大笔投入，引发地区间普遍关注。

现如今，斯里兰卡已经有中国人划定的"当地人禁止入内"的地方，颇像当年西方在中国港口城市的租界。难怪有斯里兰卡人担心，中国是不是在"曲线殖民"？50年后斯里兰卡会不会变成中国？

图片版权 Xinhua Image caption 填海造地，中企打造科伦坡港口新城

上次来斯里兰卡，是将近50年前了。故地重游，我很欣慰地看到，科伦坡的滨海火车仍然照常运营。

虽然车顶上已经没有了挤成一团的乘客，但是，车厢之间的连接处仍然"挂着"不少人。不过，他们看上去很轻松，好像并不在乎，阵阵温暖的海风吹过，他们的白衬衣、格子裙微微摇曳。

“音乐面包车”欢快的乐声把我从沉思中惊醒。早餐，一碗嫩嫩的奶花，粗糖，迷你绿香蕉，木瓜和柚子。

街上，嘟嘟车大军蜂拥浩荡，一辆摩托车技艺娴熟地左穿右绕。车上坐着一家人：一对夫妻带两个孩子，4个人中只有驾车的丈夫戴着头盔。

我这是要去"国家博物馆"。斯里兰卡这个美丽的岛国，有悠久的历史、灿烂的文化。僧伽罗文化的历史超过两千年，期间先后吸收阿拉伯、泰米尔、马来、葡萄牙、荷兰和英国等定居者、殖民者的文化元素。

博物馆是一座白色的殖民时期建筑，很漂亮。门外有高大的榕树，室内阴暗、凉爽。古老的菩萨、岩画，等着我去好好欣赏。

但是，我首先要经过一间灯火通明的展厅。这是北京赞助的一个海上丝绸之路特别展览。展品包括15世纪郑和下西洋的舰队船只模型，还有证实在那以前中国和斯里兰卡友好往来的陶器等等。

一群中国女孩子嘻嘻哈哈地摆拍。

图片版权 Xinhua Image caption 2018年4月初，科伦坡莲花电视塔项目施工现场

科伦坡莲花电视塔

据信，建成后的莲花电视塔将是南亚地区的第一高塔，也是斯里兰卡国内首座数字电视塔。中国官方媒体称，莲花电视塔项目是中斯在"一带一路"建设中的重要合作项目，2012年1月签署合同，计划今年7月完工。

中国说，莲花塔将成为科伦坡的新地标，是斯里兰卡“国家和平、发展与繁荣的象征”。

中国目前是斯里兰卡最大贸易国、最大基础建设合作方。中国官方说，多年来，中国已经为斯里兰卡贡献了超过10万个工作岗位。

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图片版权 AFP Image caption 去年，斯里兰卡曾发生反对中国在汉班托塔港投资的抗议示威

在科伦坡呆了几天之后，我认识到，我那份曾经影响斯里兰卡的“外国名单”早就过时了。

我身边的游客大多都是中国人；工地上是端着碗、拿着筷子的中国工人；路边摆摊卖手机的有中国女人。城里有中国人的卡拉OK歌厅，中国修建的酒店、公寓楼，还有被称为未来斯里兰卡新地标的"莲花电视塔"。

经年累月，加勒菲斯绿地广场一直是科伦坡的中心。一家老小、恋爱中的情侣会来这里放风筝、散步。

广场一端，是高大壮观的加勒菲斯大酒店，艾灵顿公爵、爱丁堡公爵等都曾在这里下榻。黄昏时分，坐下来喝杯鸡尾酒，可以看到松鼠在沙发上快乐地跑来跑去。

广场另一端，是高大壮观的起重机、挖泥船。填海造出的土地上，"科伦坡国际金融城"已经显出雏形。

这个巨大的建筑工地，四周也竖立着巨大的标语牌，和我从前在中国见过的那种差不多。标语牌上是响亮的口号，鼓舞人们为美好的未来努力奋斗："为南亚打造世界级新城！"、"150亿美元投资，8万3千份就业机会！"

金融城的投资和成建方是中国国有企业，因为涉嫌腐败、行贿上了世界银行的黑名单。

该公司获得新城99年的租用权，听上去有点像英国和香港从前的关系。新城将使用自己的金融、司法体制，好像原来西方国家在上海和中国其它港口城市的租界一样。

图片版权 AFP Image caption 马特拉·拉贾帕克萨国际机场（Mattala Rajapaksa）并不繁忙

近年来，斯里兰卡深陷债务泥潭，为了走出困境，被迫抛售资产。

斯里兰卡南部另外一个经济特区。原本偏僻、静谧的渔村汉班托塔（Hambantota）将被改建成巨大的集装箱港。

我和一位斯里兰卡朋友一起驱车去看看。沿途，美丽的岛国风情尽收眼底：高高的棕榈树，蔚蓝的泻湖，大象，猴子，海龟，蜥蜴……

距离港口越来越近，单车道的小马路变成崭新的4车道高速路——几乎空无一车的高速路。

沿着高速路前行，经过崭新的会议中心、国际机场。一位身穿蓝金两色沙丽的妇女告诉我，建成几年了，现在机场每周仍然只有一次航班。

她说，她对这些项目本身没有意见，但是当地人仍然没有得到任何好处。

Image caption 位于斯里兰卡南部的汉班托塔港俯瞰印度洋，将在中国的"一带一路"战略中发挥关键作用，连接起中国和欧洲之间的港口和道路。

到了港口。检查站的保安说，"你们不准进去，这里卖给中国了。"

和我同行的斯里兰卡朋友说，在科伦坡，有中餐馆也不准她进去，餐馆说，"不接待当地人"。

除了环境等担心之外，这两个巨大的港口建设项目也引发斯里兰卡人对主权的忧虑。

斯里兰卡在东西贸易通道上占据重要位置，也是中国"一带一路"计划海上港口网络的重要一站。但是，印度曾担心，斯里兰卡会不会成为中国的军事基地。

有些斯里兰卡人说中国是新殖民者，他们会拿中国人和过去的欧洲人相比，说好的、说坏的都有。一位斯里兰卡人告诉我，中国这是"曲线入侵"，

再过50年，斯里兰卡可能就变成中国了。