图片版权 Reykjavíkurborg Image caption 冰岛自然风光

今年的5月中旬到6月中旬是穆斯林的斋月（Ramadan），全世界所有信仰伊斯兰教的人在日出之后和日落之前这段时间封斋：不进食、不饮水。

穆斯林人说，这样做的目的是提升精神上的灵性，并通过较长时间的祈祷和自我克制来践行宗教戒律。

但是在北欧国家、特别是靠近北极圈的地区，这个月正值夏季，太阳几乎永不落山。这就意味着，在这里生活的穆斯林每天封斋的时间要超过20小时！而且，在非穆斯林国家，日常工作还要继续照常展开。

不吃不喝，该上班还要上班，该上学还要上学，他们怎样应对呢？BBC记者阿特哈尔·阿迈德（Athar Ahmad）最近去冰岛和那里的穆斯林一起度过了一天。

图片版权 Travelpix Ltd/Getty Image caption 冰岛首都雷克雅未克是世界上纬度最高的首都

这事听来真很怪。凌晨大约3点半，我要去陌生人家吃饭。更怪的是，深更半夜，漆黑一团，路上还要经过火山和冰峰！

没错，就是这样的。请我吃饭的是苏拉曼·纳瓦兹（Sulaman Nawaz），遗传学家，今年35岁，住在首都雷克雅未克郊外。

5年前，苏拉曼从巴基斯坦移民来冰岛。他的老家是史瓦特河谷（Swat Valley），那里层峦叠嶂；他的新家是冰岛首都，这里同样崇山峻岭。

冰岛的夏天，太阳一大早就爬到老高，晚上很晚还不肯落山。在冰岛约有1000名穆斯林，每天封斋的时间之长在全世界名列前茅。而且，

自从5月中旬斋月开始以来，他们每天守斋的时间还越来越长！

Image caption BBC记者走访冰岛的那一天，晚上11点，太阳才开始慢慢落山

Image caption 早上4点还不到，太阳又快出来了！

到了苏拉曼家。今天的早餐是水果沙拉，草莓、香蕉切成片，撒上香料粉，配当地出产的新鲜酸奶。这款融合美食，把苏拉曼的祖国和第二故乡、过去和现在完美结合在一个碗中。

斋月期间，每天的早饭叫做封斋饭（Suhoor）。尽管这顿饭要在感觉怪异的深更半夜吃，冰岛有些穆斯林人家仍然准备的很丰盛。

浓浓的脱水黄油，抹在新出炉的大饼上；妈妈亲手烹制的咖喱热气腾腾、散发着诱人的香气。这在许多亚裔家庭都是常态。

也许是感觉到了我对他家早餐如此简单、如此健康的失望，苏拉曼解释说，过去几年的经验教会了他如何最好地适应冰岛的斋月。他说，“（守斋）其实很容易，因为是我的信仰在推动我。很自然，成了每天生活规律的一部分。”

苏拉曼坚持说，那款特制的水果色拉加酸奶，可以让他守住长达21小时的斋。

有关斋月的几个小常识：

斋月受限的也包括“和舌头有关”的罪恶，比如搬弄是非、诽谤、诅咒他人

斋月期间可以有性生活，但是封斋期间不可以

有些事允许做、但应该少做，比如看电视、打扮、听音乐等，腾出更多时间祷告、研习

只有健康状况允许并且达到一定年龄——通常是15岁左右——的人才需要守斋

Image caption 苏拉曼的妻子已经怀孕生二胎，所以她今年斋月不禁食

不过，20多个小时不吃不喝，挑战真是相当艰巨。

每天只有两个小时的时间可以吃饭、喝水，还要祷告，然后又开始守斋。由此算下来，受时间和胃口的限制，许多人每天其实只吃一顿饭。

更艰巨的一个挑战是睡觉，或者说，缺觉。日常作息规律被打乱了，祷告延长了，早饭时间很奇怪，佐餐的是冷风的凄嚎。就好像，冰岛的风神也被这群勇敢的猫头鹰—昼伏夜出的人—惊醒。

冰岛穆斯林社区不大，主要由阿尔及利亚人、摩洛哥人、叙利亚人组成，斋月期间，尽管20多个小时不能吃不能喝，仍然必须照常工作。

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Image caption 烤肉店老板亚曼说：做饭不吃饭，当然感觉更饿了

午饭，餐馆最忙碌的一个时段，我去走访亚曼·布拉克汗（Yaman Brakhan）。他在首都雷克雅未克开了3家烤肉店。

我到的时候，亚曼正在上菜，香气扑鼻的沙威玛烤肉，芳香四溢的白米饭。顾客根本不知道，给自己上菜的人其实饥肠辘辘！

亚曼自己也承认，不吃饭还整天做饭，当然感觉更饿，但是那“不会打破我的守斋。如果你真信......就会尽力去做到。”

亚曼两手各操一把刀，交叉在一起磨了磨，然后从烤肉架上娴熟地片出一份烤肉。他说，在冰岛守斋，其实比在老家阿勒颇"更容易"。

亚曼说，虽然在冰岛，每天不准吃喝的时间要更长，但在叙利亚，骄阳烈日更难对付。"烧烤"状态下，就连最简单的工作做起来都感觉像是在搬山。

冰岛的夏天清新、凉爽，让这里的许多穆斯林人很开心。这也包括亚曼，尽管他每天都要长时间站在繁忙的餐馆中、火热的烤炉前。

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图片版权 BBC Travel Image caption 每天的开斋饭iftar都很丰盛

不过在冰岛，并不是所有的穆斯林每天都严守那么长的禁食时间。

傍晚时分，我去见斯维尔·阿格纳尔森（Sverrir Agnarson）。他家里摆满了伊斯兰书籍、饰物用品，还有一本《古兰经》。阿格纳尔森正在把阿拉伯语的《古兰经》翻译成冰岛语。80000字的经书，翻译起来真不是一件容易的事。

据信，阿格纳尔森是冰岛皈依伊斯兰教的第一人，早在1972年就成为穆斯林。在他看来，在这样一个太阳几乎永不落山的国家、每天超长时间禁食有点过分，没必要。

阿格纳尔森给自己定了个新教令：每天封斋时间多长，取决于自己的计算，或者和谁一起吃“开斋饭”（iftar，又译作开斋小吃，指每天封斋结束之后的那顿饭）。

Image caption 冰岛伊斯兰文化中心。总算等到了可以吃喝的那一刻

我去冰岛那天，过了晚上11点，太阳才开始缓缓落山。没过多久，“冰岛伊斯兰文化中心”就聚满了穆斯林。

清真寺是座临时性建筑，位于一座工业仓库的后面。来这里祷告的，有来自世界各地不同国家的穆斯林。他们有着不同的文化和风俗，但是，共同的信仰把他们联系在一起。

那天，“主力军”是阿拉伯人，他们在桌上摆好一盘盘鹰嘴豆泥、大枣、水；几位穿着传统长衫长裤的巴基斯坦人端上一大锅鸡肉手抓饭。为了确保不爱吃辣的人也能接受，他们特意少放了香料、调料。

不吃不喝20多个小时，就要熬到头了。盼望已久，总算听到了那句“真主伟大”、“真主伟大”。标志祈祷开始的召唤声，也宣告着封斋结束。

我又碰到苏拉曼。他手里端着碗，脸上挂着笑。吃什么呢？我一看，居然还是水果沙拉和新鲜酸奶！

转念一想，不到两小时之后，苏拉曼又会再来一碗水果加酸奶，准备开始新一天的禁食。