记者来鸿：品味西非当地人对中国态度的酸与甜

图片版权 AFP Image caption 今年早些时候在塞拉利昂举行的大选结束了前总统科罗马十年掌权的时代。

今年早些时候在塞拉利昂举行的大选结束了前总统科罗马十年掌权的时代。在科罗马担任总统期间，塞拉利昂经济增长可观，吸引了大量的国际投资，其中不少来自中国。

塞拉利昂的很多新公路都是中国公司企业铺设的。这些公司一再获得塞拉利昂政府的合同。中国援建了中塞友谊大厦、中塞友好医院、中塞友谊公路等等，新的医院和一个新机场的建设也都使用中国的贷款。

那么，普通塞拉利昂人怎么看中塞友谊呢？新政府上台后，未来中塞两国关系会否出现变化呢？BBC记者阿克兰在塞拉利昂、特别是在首都弗里敦（又称自由城）人称“中国城”的地方品味中塞关系。

图片版权 Getty Images Image caption 弗里敦资料图片

如果你开车来到塞拉利昂首都弗里敦的海滩路的尽头，你会发现一排排新建筑。到了晚上，这些建筑被闪烁的红色彩灯照亮。在一个建筑门口，挂着每隔两秒钟就会变色一次的霓虹灯招牌，显示着“大赌场”的字样。

走进去，你会发现，这个烟雾缭绕、铺着红色地毯的大厅里满是中国男人。他们围着扑克牌桌，喝着鸡尾酒，向毛茸茸的绿色赌台上扔圆形筹码。

这个赌场是弗里敦中国城建筑群的一部分，这里还有一个健身吧，酒店，温泉，超级市场，餐厅和卡拉 ok活动室。在这里，除了赌博，你还可以吃烤鸭，吼一曲席琳·迪翁的歌，买到甜紫菜，玩桌上冰球，扎针灸。

这里的客户有些来自塞拉利昂本地，还有的来自黎巴嫩和欧洲地区，但绝大多数是中国人。

没人搞得清到底有多少中国人在塞拉利昂生活。

一名中国酒店的老板姓朗，他估计大约有6千人，但他又说，很难有准确数字， 因为中国人一直进进出出塞拉利昂。他们的工作包括开采黄金，钻石和铁矿石，建筑业，捕鱼，还有热带木材伐木业（直到最近新政府出台禁令）。

4月份下台的前总统欧内斯特·科罗马招徕不少微词。批评者们指责他与中国人过往甚密，和中国达成很多协议，让他自己和他的亲信、而不是让整个国家受益。在科罗马政府执政期间，大批政府合同， 特别是修路项目，都外包给了中国公司。科罗马的反对派指责他把这个国家出卖给了中国。朱利叶斯·马达·比奥领导的新政府表示， 正在审查和修订许多这类" 协议"。

在马达·比奥的竞选集会期间，我看到很多狂欢的人在街上跳舞，他们从头到脚都穿成绿色—这是比奥政党的代表颜色。卡车上的扬声器播着打击乐，闷热的空气中充满了大麻和廉价酒的味道。

人群中有人开始高呼: "对中国政府说'不'，对中国政府说'不'"，随即，其他人热情地加入进来一起呼喊。

当时，我正走在这个喧闹的绿色人潮中拍照，突然，一群人围过来、对我大叫。我过了一小会儿才明白他们在说什么，我听到其中一个人大喊: "我们希望你们中国人别来我们的国家！你们到这里是来偷我们的东西!"

我赶紧用克里奥尔语（塞拉利昂使用最多的语言）回答说："我不是中国人，我是英国人。"那群人听了后立即放松了，开始对我微笑，然后回到人群中。

在同一个星期， 在科罗马总统和他的"全国人民大会党"的竞选集会上， 那些塞拉利昂人则表示欢迎塞拉利昂的盟友中国。他们高呼："我们是中国人。"一些中国男子和他们一起游行， 穿着红色的体恤衫，上面印着一个冉冉升起的太阳，这是全国人民大会党的标志。

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图片版权 Olivia Acland Image caption 塞拉利昂的很多老百姓并没有从中国投资中受惠。

在过去一年里，我注意到弗里敦的人们对中国人的态度有些变味了。不止一次，孩子们误认为我是中国人，他们模仿普通话的声调向我发出嘲弄的声音。我在塞拉利昂的其他美国和欧洲朋友也遇到过类似的经历。

在弗里敦举行的一次婚礼上，一位冰岛朋友遇到过一件事，让他很尴尬。当时，作为娱乐活动的一个节目，一名塞拉利昂男子带着草帽来到台上，粗鲁地模仿中国人。他做着夸张的动作，模仿中国人说话的方式。来宾哄堂大笑。

不过，尽管有这样的搞笑和敌意，很多住在塞拉利昂的中国人似乎都喜欢这里的生活方式。

二十五岁的余燕（音译）在赌场隔壁餐馆里做服务员。她告诉我，她在弗里敦感觉比在家的时候更自由。她说："我妈妈过去总告诉我晚上不要出门，但在这里我可以做我喜欢做的任何事情。"

在弗里敦，她可以比当初在中国北方一个小镇的电话客服中心工作时挣到更多的钱。

余燕在弗里敦已经两年了， 她说从来没有后悔过搬到非洲的决定。她笑着说， 她和一个塞拉利昂男子相处很愉快。

余燕也承认，自从这里政府更迭以来，生意不太好，餐馆很少坐满。

那天是周五，我们谈话期间，余燕指着空荡荡的餐厅--当时只有一张餐桌有客人--说:"现在，看看这个地方吧.....很多人大选后都回中国了。"

将来会有多少中国商人回到塞拉利昂？这可能要看新政府的政策。眼下，弗里敦的中国城有些异乎寻常的寂静。