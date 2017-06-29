香港观察：科技也要"一国两制"

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踏入香港主权回归中国二十周年，不少人都关注“一国两制”的执行，忧虑香港享有的高度自治是否受到冲击。但无论如何，香港仍享有言论自由、资讯自由，可以不同通讯方式Facebook, Google, Whatapps, Wechat 与中外人士沟通。外资在香港感觉资讯安全，并不担心商业机密遭受政府审查。香港科技界认为，香港有别于内地，享有“一国两制”是一大优势。

香港资讯保护较内地好

外资企业向来担心商业机密受到政府监控，中国《网络安全法》于六月正式实施，外企对此担忧更有增无减；香港作为资讯自由的地方，大可发挥“一国两制”作用。新法例规定，在内地经营的企业须将个人信息及商业数据存于国内，并向安全机构提供“技术支持”，以及通过国家安全审查。外企担心商业机密以及知识产权有可能被窃，影响在内地市场的竞争力。相对于中国内地，香港作为大数据枢纽占有很大优势。

香港是大数据枢纽

香港在亚太区互联网发展先进，有条件发展成为大数据枢纽。科技和创新局局长杨伟雄去年底出席世界互联网大会时表示，香港在发展大数据有三大优势：第一，香港有极其稳定的电力供应，拥有99.999%的第四级数据中心标准，是亚洲除了日本以外最大的、高档的、第四级以上的国际数据中心。第二，香港的速度在全世界排第二，而互联网决胜因素就是速度快，尤其这是大数据所必需的。第三，个人隐私问题和数据安全问题，香港目前排全球第四和第六。

政府要分享数据

然而，面对全球科技热潮，香港在处理数据方面仍大有改善空间，英美国家则早已实施公开资料计划。据团结香港基金的创新科技研究报告指出，香港公开政府资料政策“姗姗来迟”，由政府资讯科技总监办公室负责筹备的公开资料网上平台data.gov.hk 直至2015年3月才启用，提供一共18个类别，超过4000组数据。报告指出，“扩充公开资料，以带动新产品之研究及发展。政府可考虑改善现时资料系统。当局亦应检讨如何调整、延展RSS订阅及Web API 服务，为市民及用户提供更个人化及便利的更新资讯。”报告又说，政府应增加与使用者的互动，且令服务更方便。即是说，港府在公开资讯及数据方面要更为着力。

企业保护自己数据

至于香港的民间通讯，现在个人之间主要依赖Facebook, Whatapps, Line 等网际网路上人际之间的协同交流，所产生源源不绝的资讯，在实施上是由不足5%网路企业（如上述Facebook, Whatapps等第三方经营应用服务的企业）占有。至于企业之间如何通讯呢？现在只有大型企业有财力斥资自行开发具有私密性的通讯系统。可是中小型企业，往往无能为力，只能依赖Google, Facebook, Whatapps等作沟通工具，这便等于拱手奉送上企业内部资料给这些平台的服务提供商。

当前正是大数据年代，企业拥有数据便能分析需求与市场，是未来生存之道。未来是个性化年代，中小企业因应自己市场拥有自己相关数据至为重要；举例来说，心脏病医疗器材公司要私密取存心脏病人的大量数据，才能有效研发较佳产品。 “将病人讯息经Whatapps传送，便仿如泄漏病人私隐，我们须要在封闭管道沟通。”一名资讯科技总监说。

值得注意的是，数码港孕育了一间港企Picowork 最近宣布发明了一项崭新的云端电脑作业系统，既可保存私隐，又打破不同通讯的壁垒，适合不同行业企业跨系统通讯、以及个人与企业之间协作沟通，令企业管理层可与分布不同地点的子公司、或与不同部门协作决策，增加效率。据Picowork主席张伟东称，该公司研发这套协作云端电脑操作系统，把5G通讯迈向一大步。 “关键是企业可拥有自身的数据库，商业机密放在自家里，而不是埋在别人的系统里，不怕被窃走。”张伟东又说：“Picowork 让企业有主权的云，有云端的家！ ”

好好利用科技“一国两制”

总的来说，外企对在香港存放数据抱有信心，港府应利用科技“一国两制”，把香港发展成大数据枢纽。另一方面，面对大数据年代，港府应设法分享公共数据资源，促进各行各业发展。企业方面，则要好好保护自己数据，尽快积累相应数据以便为未来做分析、研发产品及检测市场之用。尤其是中小企作为香港经济支柱，更应好利用科技提升业务，不要成为科研大浪所淘走的沙粒。