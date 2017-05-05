"韩国将主动解决朝鲜僵局拿回外交主导权"

图片版权 BBC Chinese Image caption 韩国总统竞选人文在寅的选举总操盘手、曾任仁川市长的国会议员宋永吉在首尔接受BBC中文的专访，谈未来韩美与韩中关系。

韩国总统竞选人文在寅（Moon Jae-In）的选举总操盘手、曾任仁川市长的国会议员宋永吉（Song Young-gil ）在首尔接受BBC中文的专访，谈未来韩美与韩中关系。

距韩国大选投票只剩6天封关前的最后民调显示，主张与朝鲜对话、与中国建立互信的共同民主党参选人文在寅，目前以40%左右的支持率，遥遥领先。

和文在寅同为人权律师出身的宋永吉，于2000年踏入政界，曾任仁川市长与4届国会议员，原与文在寅关系并不深厚，但本次大选中，他决定加入文在寅团队，负责选举总操盘，并协助规划未来韩国如何重新调整朝鲜问题与同中美的关系，这也是宋代表文在寅阵营，首度接受外媒专访。

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萨德问题怎么办?

面对近来备受国际关注的韩国布署萨德问题，宋永吉表示，韩中关系已因此陷入恶化，需要重新调整。他对BBC中文说道："我们要先处理的，就是在新的局面下，重新检讨萨德，同时让萨德的部属问题，经过国会批准的程序。"

"所以我们主张，暂停目前进行中的萨德配置，同时听取与接纳中国与美国的要求与意见，然后朝解决朝鲜问题的方向前进。"

文在寅阵营认为，萨德问题源自朝核，而为解决这问题，美中应积极合作，韩国在这中间协调，诱导朝鲜放弃核武。他们相信，在这过程中，韩中关系也会得到缓和。

相较于保守派的洪准杓（Hong Joon-Pyo）与刘承旼（Yu Seung-Min）等候选人积极表态支持布署萨德，进步派的文在寅则持否定态度，更倾向强调韩国的自主性，认为应先取得国内共识，再作决定；而近来，面对萨德问题，文在寅也开始强调韩美同盟和韩中对话的重要性。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美韩称，韩国部署的萨德反导防御系统旨在拦截导弹朝鲜发射的弹道导弹。

面对记者追问，在取得国内共识、巩固韩美同盟及与中方对话三者间，有无顺序，宋永吉直接回答："要排顺序的话，因为韩美同盟还是最重要的，若文在寅当选，首先将会举行韩美元首会晤，然后分别向美国、中国与俄罗斯派遣特使。在巩固韩美关系基础上，同时致力复原韩中关系。"

但当这样的想法若碰到美、中与韩国国内的立场有显著冲突时，该如何解决，宋永吉强调，这时韩国就该扮演缓冲的角色。

在此同时，宋永吉也认为，相较于先前朴槿惠政府与朝鲜的对话管道几乎死锁，当下开拓与朝鲜的沟通窗口相当重要。他表示："当韩朝关系由韩国主动踏出一步解决，就能不从属依附于美国或中国，拿回外交主导权。"

图片版权 BBC CHINESE Image caption 宋永吉表示："当韩朝关系由韩国主动踏出一步解决，就能不从属依附于美国或中国，拿回外交主导权。"

如何解决朝核问题?

自美国新任总统特朗普上台后，面对萨德争议，美方先是副总统彭斯公开表示萨德是"韩国下任政府该决定的问题"，而没多久，特朗普又表示，布署萨德的10亿美元费用，应由韩国全额承担，这引发不少韩国民众的反感。

根据最近几次的民调显示，支持与反对布署萨德的韩国民意，如今差距正在拉近中，更有过半数以上国民认为，萨德应该留待韩国新一届政府上台后，再行处理。但美方这阵子的反复态度，新政府要如何"接招"，将会是一大挑战。

对此，原本被众人视为主张柔和应对朝鲜，同时积极促进韩中关系的文在寅阵营，也表露出对美方政府的期待。

"特朗普总统是有商业头脑的人，我们认为，他是可以协商的人。"宋永吉说道。

他表示："奥巴马前总统的'战略忍耐'，事实上，无法彻底解决朝核问题，反而是置之不理的层面更大…我们觉得特朗普总统有更积极想解决朝核问题的意志，灵活地运用此契机，来寻求解决朝核问题的方法，我认为相当重要。"

但面对记者提问，特朗普或共和党方面，是否有尝试私下与文在寅或共同民主党接触，宋永吉则予以否认。

如何看“财阀改革”的主张？

你的器材不支持播放多媒体材料 视频：韩国会议员宋永吉谈财阀改革

去年10月底所爆发的崔顺实（Choi Soon-sil）"亲信干政"案，让当时的朴槿惠（Park Geun-hye）总统深陷政治危机，最后导致朴先后遭到国会与宪法裁判所弹劾，被迫下台。

作为朴槿惠"密友"的崔顺实，不仅被发现绕过政府体系，干预施政，同时包括三星、乐天等韩国各大财阀，也涉入与她的利益收受网络中，让韩国不光彩的政商勾结关系，再度曝光于世人面前。如何解决此问题，成为下任政府的新挑战。"财阀改革"成为各政党候选人，相继提出的主张。

对此，宋永吉认为，对财阀改革，各党候选人提出的政见，都相当类似，包括强化公正交易委员会的机能、透明化财务会计、抑制财阀片面企图掌控中小企业的经营结构、还有改善财阀自己的领导结构，而问题在促成财阀改革的意志。

"支持文在寅的群众，正好就是强烈希望改革的中坚阶层，他们相信文在寅具有改革的意志，能够予以落实。"宋永吉评价道。

要如何防止类似崔顺实干政的事件，再度发生，宋永吉认为，对检调与警方的结构改革，将会相当重要。

他对记者表示："事实上，韩国的检调机能已经麻痹，原本检方的任务是，在出现非法行径时，予以调查，并扮演防止犯罪出现的角色，朴槿惠将检调出身的禹柄宇，提拔至青瓦台民政首席秘书官的职位，在检方受政府支配下，制衡机能就崩溃了。"

由于朴槿惠前总统任命前检调人士担任青瓦台要职，最后让政府力量得以伸入并干预检调体系，让崔顺实案一直被蒙蔽，无法及时调查厘清，因而改革检调并平衡检警的权力结构，成为接下来要政府要着手施力的课题。

宋永吉说："我们正推动，让派遣到青瓦台任职的前检调人士，结束青瓦台工作后，不能再回到检调工作；另外我们还将新设一个'高阶公务员不正行为搜查处'，让被检方所垄断的搜查机能，能获牵制，然后将检警搜查权予以分离，一般事件的搜查权，由警方执行，让检方主要负责起诉。"

韩国大选已进入最后关头，干政案爆发后，隶属进步派的文在寅，声势水涨船高。

目前文阵营表现出审慎乐观的自信，抛出改善外交与内政上的僵局与难题，希望能同时吸引要求改革的年轻世代，与重视安保的老年阶层之青睐。各世代选民买不买单，或将持续陷入矛盾对立，就看6天后选举结果见分晓。