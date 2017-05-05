观察：舌尖上的丹麦生蚝到底啥味道？

图片版权 Weibo Image caption 丹麦驻华大使馆在中国微博上发文，没想到满海滩生蚝的照片一夜爆红。

丹麦生蚝在中国网上爆红，牵动无数中欧人心痒痒，但要抵达中国食客的舌尖之上尚有万里之遥。

近日丹麦驻华使馆发了一条让丹麦人头疼的新闻：丹麦海岸遭遇太平洋牡蛎（生蚝）的物种入侵，但不是当地人爱吃的品种，对这个人口才570万的国家来说，铺满海滩无人问津的生蚝没有天敌，肆意疯长，"对海岸的生态环境造成极大破坏，科学家和渔民都束手无策"。

这新闻和大照片一上网立刻爆红，牵动无数中国食客的舌尖。一时间，中国的微博微信等社交媒体上到处都是生蚝吃法和激动的对策探讨：姜葱，蒜茸，焗烤，炭烧，香煎，沾酱，烘蛋，豆腐羹，日式炸，日本烧汁，芝士蒜蓉……

中国很多电商的鼻子也立即闻到了各式生蚝的美味，并借此炒作一把，天猫立即派人和丹麦驻华使馆联系，京东甚至说立即要派团赴丹麦抓蚝，好不热闹。

中国一些激动的食客们高呼：丹麦环境由我来守护。还有食客网上做打油诗：“我生君未生，君生外国了。君恨无人食，我恨吃不到"。

丹麦官员也对蚝在中国的反应大为惊讶，但立即做出北欧式慢半拍的反应：丹麦环境和食品部长伊斯本·伦德·拉尔森周五 (5月5日)表示，在得知中国"生蚝热"后，丹麦政府已经开始研究丹麦生蚝出口中国的可行性。不过，中国海关动植物检疫部门并没有立即积极回应。

图片版权 Getty Images Image caption 由于近年来中国人越来越喜欢吃生蚝，中国已经成为全球养殖生蚝的主要产地之一。生蚝有N种吃法，深受食客喜爱。

"生蚝签证"？

由于近年来中国人越来越喜欢吃生蚝，中国已经成为全球养殖生蚝的主要产地之一。中国水产商立即告诉大众：全世界生蚝养殖80%在中国，而且中国就是太平洋生蚝最大的养殖国，想吃不需要出国。

考虑到进口中国不易，此外大批网友已经详细探讨了跨过千山万水从中国飞北欧的成本和签证问题，就在这似乎要成了"望蚝止馋"的时候，正在访问中国的丹麦首相拉斯穆森周五表示，欢迎中国游客到丹麦品尝生蚝。

丹麦驻华使馆虽然没有推出"生蚝签证"，但丹麦政府已经决定简化中国个人旅行者赴丹麦签证的程序。丹麦当地人也对中国人"生蚝游"表示欢迎。

同时面对可能大批携带蒜茸辣酱涌来的中国食客，丹麦官员不忘警告食品安全。中国的食品专家们也警告生蚝可能携带病菌病毒海藻污染可不能随便生吃。

欧洲大自然环境下培育的美食甚多，当地人不认其美味弃而不食不说，反而视为祸害，包括英国河流里（原来来自东方）的大闸蟹、小龙虾、鲤鱼等。但过去也没想到这些会是中国食客的向往。

在近年来随着中国经济水平提高和全球贸易和运输大幅增加，东西方文化交流增多，也增加了西方对中国美食文化的了解。比如英国原来大多数当地消费者拒绝、屠户一般丢弃不要的猪蹄鸡翅等等，现在也开始被商家开始售卖，或者出口中国。

图片版权 Getty Images Image caption 同时面对可能大批携带蒜茸辣酱涌来的中国生蚝食客，丹麦官员不忘警告食品安全。中国的食品专家们也警告病菌病毒海藻污染可不是闹着玩的。

中国食客能否解决丹麦的生蚝泛滥问题尚无答案。也许，未来我们可以期待更多可以用吃来维护环保、增加贸易交流的故事，而不是童话。