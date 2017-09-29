观点：中国与朝鲜 一段复杂和被误解的关系

图片版权 KCNA/AFP Image caption 朝鲜老一代领导人与中国的紧密联系已经不再延续，中朝“唇齿相依”关系成为过去。

中国计划在下月18日召开19大，一切都在紧锣密鼓的准备之中。毫无疑问，中国领导层希望在这样的节骨眼上，朝鲜半岛能平安无事。在本次党代会上，中国的对朝政策应该不会有什么重大调整。

自2002年以来，朝鲜核计划和导弹计划在让半岛局势紧张的同时，中国也受到越来越大的压力，要改变其对朝鲜政策。

甚至有种说法认为，只要中国愿意花更大力气向朝鲜施压，朝鲜就会屈服。实际上，这并非外界对中国在朝鲜问题立场上的一贯看法，而是新出现的变化。

1994年美朝达成核框架协议，对朝鲜核能力设定了上限。在这一协议破裂造成地区紧张局势之前，所有有关国家，甚至朝鲜自身，都对中国介入半岛事务和可能的干预行动持负面看法。

戒心

尽管朝鲜是因为中国的干预才免于在1950-1953年的朝鲜战争中覆灭，但朝鲜和韩国一样，对中国一直持有戒心。

中国与朝鲜漫长的边境线和过往历史上对朝鲜半岛事务的干预，让朝鲜半岛对中国这个大邻国疑心重重。

图片版权 Xinhua Image caption 9月11日，中国支持联合国安理会通过针对朝鲜的严厉制裁决议。

前苏联对中国的介入也很有戒心。即便在1950年代末期，中苏关系尚未破裂、两个大国都与朝鲜交好之前就是如此。

美国和日本都强烈反对共产主义，美军甚至与中国军队在朝鲜展开一场恶战，尽管美国方面以联合国名义出兵，而中国方面号称是"人民志愿军"，而不是正规军队。

以往朝鲜问题造成的历次紧张局面中，从来没有人尝试要让中国人介入。这样一种态度到1990年左右冷战结束之后也没有消失。

1993-1994年首次出现朝鲜核危机时，没有人寻求中国的帮助，中国也没有被邀请参加为执行美朝核框架协议设立的朝鲜能源发展组织。

转变

对中国态度的改变起源于2002年底开始的第二次核危机。2003年，随着朝鲜退出核不扩散条约，情势更加紧张。

在克林顿总统任内有所发展的美朝关系，随着布什政府的上台而烟消云散。不过，美国仍然对朝鲜核计划有所担心，于是才有了地区相关国家举行会谈的协议。

当时选择的解决办法是举行六方会谈，即朝鲜、韩国、中国、日本、俄国和美国六国参加的会谈。

图片版权 CNS Image caption 中国方面一直希望通过六方会谈机制解决朝鲜问题。

由于没有正式的主办方，于是中国提供了场地。这些会谈的真正目的是让美国和朝鲜官员有正式谈判之实，而没有正式谈判之名。

最后，六方会谈在2009年无疾而终, 美国和朝鲜相互指责错在对方。自此，中国方面经常提议重开六方会谈。

虽然六方会谈并没有得以重开，但将中国纳入朝鲜问题的考虑之中却是一条新的途径。这也让其他的参与国都有一致的想法：中国是解决问题的关键。

由于也没有其他走得通的路，要求中国遏制朝鲜的呼声日益高涨，但这并非中国很快就能适应的一个角色。

唇齿

中国方面虽然表示愿意提供协助，但却宣称自身能力有限。虽然并没有摆在明面上，但很清楚的一点是：金日成和金正日时代与中国的个人关系已经不再发挥作用。

如今的朝鲜领导人金正恩，完全没有祖父和父亲与中国之间的人脉。他似乎对中国及其动机都心存疑虑。

外界广泛相信，2013年金正恩的姑父张成泽被杀以及2017年2月金正恩同父异母兄长金正男被杀，部分原因是他们两者都与中国有关系。

图片版权 CNS Image caption 2012年，中朝曾经在辽宁丹东举办首届经贸文化旅游博览会，朝鲜国家级艺术团——万寿台艺术团演出。

而中国方面，并不希望把朝鲜逼到绝境，也不希望其它国家把朝鲜逼到墙角。他们担心这么做可能带来的社会和经济动荡，他们也不希望看到美国军队在半岛发挥更大的作用。

中国方面理论说，自己并非如今朝鲜问题的系铃人，因此也就不是解铃人。相反，他们认为朝鲜问题是美国对朝鲜政策造成的，因此应该由美国方面来解决。如果中国向朝鲜施加过分的压力，有对朝鲜失去所有影响力的风险。

据中国政府评估，让朝鲜孤立和紧张是危险的主张。而且，中朝贸易和投资也并非只对朝鲜有利。中国公司，特别是中国东北的公司同样受益。

因此，中国方面虽然正式同意了联合国数轮对朝鲜的制裁决议，包括最近9月11日的制裁决议，中国还是希望各方审慎。

中美

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜曾经是《核不扩散条约》的签署方。

既然对朝鲜从严制裁从严实施制裁的要求主要来自美国方面，中国方面的另一个考虑显然因素是中美关系。

长期以来，中国方面宣称，美国在朝鲜半岛的主要利益，既与防卫韩国的国家需要有关，也与遏制中国有关。因此，美国为应对朝鲜挑衅决定在韩国部署萨德导弹防御系统，也被中国从这个层面加以理解。

萨德导弹对拦截瞄准美国的长程导弹或许能有用处，但是对保卫韩国抵御朝鲜的攻击却作用甚微。

特朗普政府一方面呼吁中国采取更多针对朝鲜的行动，另一方面却在南海和台湾问题上寻求各种政策，被视为有悖于中国利益。而威胁对中国贸易政策采取行动也没有改善两国之间的气氛。

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