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11月3日，美国总统特朗普将启程前往亚太地区进行为期12天的密集访问，根据白宫的声明，他此行首站将前往夏威夷美国太平洋司令部听取汇报，随后访问日本、韩国、中国，接着赴越南参加亚太经合组织会议，最后一站是菲律宾。原定特朗普还将出席在马尼拉举行的东盟成立五十周年活动，但据最新报道，特朗普只与菲律宾总统会晤，不参加东盟活动。

此次亚太之行是特朗普就职以来继访问北约、出席G20峰会、访问纽约联合国总部之后的又一次重大外交活动。可以预期，他此行外交议题将主要集中在朝核危机、美中经贸等，另外美国亚太战略和美中元首互动也值得关注。

面临如此众多问题，特朗普是否做好准备？他又能取得什么样的突破进展？除此之外，特朗普的亚太之行，正值美国内部外交政策洗牌和中国共产党19大落幕，美国及亚太地区各国内政的变化，将对各自的外交政策和特朗普亚太之行的成果产生何种影响？

虽然特朗普出访亚太在即，但是他的外交团队依然处在混乱无序的状态。这体现在多个层面：首先，特朗普与外交主官、国务卿蒂勒森关系紧张。前一段时间《纽约时报》披露蒂勒森曾在早前国防部军情汇报室的一次会议之后，大骂特朗普是"白痴"。一经披露，白宫和国务院一片哗然，蒂勒森专门召开新闻发布会予以澄清，但是他拒绝回答他是否真的用"白痴"一词形容总统，此举似乎坐实了新闻报道。

显然，特朗普与蒂勒森之间的紧张关系，不止是这一遭。8月夏洛特维尔种族骚乱之后，蒂勒森暗批特朗普处理不当，不承认总统代表美国价值观。在具体外交政策方面，特朗普多次在推文中否定蒂勒森的外交辞令，大有拆台国务卿的意味。

凡此种种，华盛顿外交界传闻蒂勒森将在此次亚太之行后离职，这为美国外交政策增添了很多不确定的因素。其次，作为美国外交核心机构的国务院，目前面临缺岗、裁员、削减经费、机构重组等重大调整，国务院内部6个副国务卿，5个空缺，仅有的1个还是奥巴马内阁留任，26个助理国务卿，只有一个是特朗普任命的。驻韩国、阿富汗、沙特阿拉伯、印度大使尚未任命，严重影响了美国外交政策的具体实施。

《华盛顿邮报》报道，如今驻华盛顿的各国外交人士，牢骚满腹，抱怨摸不清外交沟通的渠道。另外，特朗普又在近期与参议院外交委员会主席、田纳西州参议员科克爆发口水战，后者指责特朗普缺乏领导才能，正在将美国外交带向深渊。

图片版权 AFP Image caption 中国共产党十九大落幕，习近平开启第二任期。巩固了地位之后的习将如何对待朝鲜问题和中美关系备受关注。

反观亚太各国，韩国喧嚣一时的总统弹劾案以朴槿惠锒铛入狱告终，继任者文在寅执政进入正轨。安倍晋三在刚刚结束的日本众议院选举中胜出，执政基础更加稳固。中国共产党十九大落幕，习近平开启第二任期。在这一系列内政重组中，中国尤为重要。因为在特朗普就职之初，美国在美中关系调整的问题上以求变为主，而中国当时正面临十九大党内权力重组，无暇旁顾其它事务，对外政策力图求稳。

有观察人士曾经担心，求变的美国遇到求稳的中国，这样一快一慢的两个时间表，会导致外交摩擦。

实践表明，特朗普在就职以来的10个月时间内，表示出了足够的耐心，没有过多施压中国。中国政府也通过习近平造访海湖庄园和中美之间四个全面对话的开展，释放出对话的善意。目前习近平集大权于一身，将自己的思想写进《中国共产党党章》，取得了比肩毛泽东和邓小平的历史地位，他将如何定义中国外交与中美关系，这将直接影响特朗普的亚太之行和未来美国的亚太利益。

特朗普执政10个月以来的对朝政策好似"过山车"，先是通过副总统彭斯、国务卿蒂勒森、太平洋司令部司令哈里森等军政高官，释放信号表明解决朝核问题不以"政权更替"为目的。但是，此举并没有改变朝鲜领导人金正恩的拥核决心，朝鲜连发导弹、继续试验核武器，进而威胁用核武器威胁美国本土。面对毫不屈服的朝鲜，特朗普转而高调威胁毁灭朝鲜。

目前看来，美朝双方"口水仗"也打了，美国主导的联合国制裁也通过了，美日韩首脑也会晤了，军事解决困难重重，特朗普此行能否拿出什么新办法，外界拭目以待？

图片版权 AFP Image caption 朝鲜拥有核武器这一事实将触动20年来美中两国对朝外交的框架。

特朗普上任伊始就把解决朝核问题的砝码压在朝鲜的盟友中国的身上，而中国的朝鲜半岛政策的核心概括起来是"不核、不乱、不战、不统"，目前看来，"不核"已经失败，这一点美中之间已经心知肚明，只差公开挑明。但是，要想彻底摒弃"不核"的政策，这必将触动20年来美中两国对朝外交的框架，难度很大。这种严峻的现实与美好的愿景之间的矛盾，能坚持多久，不得而知。

另外，中朝两国领导人之间的疏离尽人皆知，中国为了顾全自身的国际形象和美中关系大局，也不断加强对朝鲜的制裁，如今内政巩固的习近平与急于求成的特朗普，能否在朝核问题上取得突破，值得关注。同时我们还应该注意，朝核问题是一盘大棋，如果美中合作能有突破，必然是战略大局的大调整，这很难通过一次首脑会晤就能解决，恐怕要在未来数月中看到一些端倪。

美中经贸不仅关乎两国经济发展，也是世界贸易的基石。特朗普曾经在选举过程中强烈批评中国的贸易政策，但是入主白宫之后，并没有采取过激行动。但是美中经贸中的结构性矛盾尚未解决，只是被朝核等更紧张的问题所掩盖。解决美中经贸问题之难，主要是双方存在一些根本性的认识分歧，比如中国支持全球贸易和国际化，特朗普政府对此持怀疑态度，有很强的贸易保护主义倾向。

其次，美国认为经贸问题的核心是中国政府干预市场，对知识产权保护不力，使得美国企业缺乏公平竞争的环境；而中国政府认为美国政府放松出口管制，面对升级换代的中国市场，准许高科技产品出口等。

第三，中国和美国各自都不大可能对自身立场进行大幅度调整，中国面临经济转型压力，希望有一个开放和稳定的国际市场，不可能做太多让步，危害自身的经济利益。特朗普政府也悄然改变了对华贸易谈判策略，比如在贸易谈判中分清主次，避免分散精力，目前集中在知识产权保护和市场准入两个方面。强化评估标准，既要谈，也更看重结果。在重要议题上不惜撕破脸皮，比如使用超级301条款调查等，也包括最近商务部宣布不承认中国市场经济国家地位，对中国施加压力。美中在经贸问题上如何博弈，这也是特朗普此行的重要看点。

特朗普的亚太政策集中在朝核与经贸方面，这当然体现了朝核问题和经贸问题在美国国家安全与经济安全中的特殊地位，但是也体现了特朗普缺乏总体战略的短板。这与他的前任奥巴马的"亚洲再平衡"中所构建的军事、外交、经贸、文化交流的总体战略相差甚远。

目前看来，特朗普不仅缺乏总体战略，还大刀阔斧拆解奥巴马时代推动的国际体系，这包括退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）、提出修改《北美自由贸易区》（NAFTA）、《美韩自贸协定》(KORUS FTA)，宣布退出《巴黎气候协议》和联合国教科文组织等。缺乏总体战略，产生出了很多问题，比如美国如何调整战略利益的优先等级？盟国如何协调各自的外交政策？美国的潜在竞争对手和敌人如何制定自身的外交政策？特朗普到目前仍然没有给出答案，外界希望此次外交之行能够多少勾勒出特朗普的亚太愿景。

特朗普就职之初，华盛顿的外交界曾经十分担忧特朗普对华政策太过实用性，比如将朝核问题与经贸问题挂钩固然明确了美中关系的优先所在，但是也容易将两国引向冲突。而且当新一届美国政府不再关心气候变化、可持续发展、全球疾病防控等议题，美中两国关系中明显缺乏增长点，合作面没有扩大。但是出人意料的是两国领导人的私交还不错，一定程度上稳定了过渡期两国关系。

此次特朗普到访中国，中国必将全力打造一个隆重的接待仪式，根据中国驻美大使崔天凯在接受记者采访之时的表述，中国不仅按照全部国事访问规格，还有一些"特殊安排"。同时特朗普访华期间两国将签署一系列贸易订单，让特朗普本人和随行的美国大公司老总喜笑颜开。

特别值得注意的是，这种仪式性的外交，对于急需成功感、情绪化严重的特朗普非常重要。他执政以来，内政缺少建树，在"医改"、"税改"等重要竞选承诺方面阻力重重，"通俄门"的调查还在进行，白宫与共和党内部的对抗无法平息，特朗普需要找回一些颜面和总统的尊严。但是特朗普能否在仪式化的外交活动之外，取得实质性的成果，这将决定他此次亚太之行的长远效果。