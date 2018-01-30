焦点圆桌：解决朝核危机 国际社会对中国的要求与期待

图片版权 Getty Images

进入2018年，朝核问题与半岛局势不断变化，中国在其中的角色重要而微妙。美国不断要求中国向朝鲜施压，特朗普在回应朝鲜问题的言论中，屡屡提到中国。

危机与转机中，中国是否应在朝核问题上承担更多责任？中国在朝核问题上可发挥的空间还有多大？BBC中文邀请中美韩等国专家对此进行书面圆桌讨论，并将持续关注。

中国的朝核政策有问题吗？

大部分专家认为，中国在朝核问题上遇到了很大挫折。清华-卡内基全球政策中心主任，曾在布什、奥巴马政府国家安全委员会主管中国、台湾和蒙古事务的韩磊（Paul Haenle）表示，中国在朝鲜与朝鲜领导人身上经历了前所未有的“沮丧”。

他认为，中国一直避免对朝鲜施加过大压力以防其政权崩溃，但金正恩过去几年的武器开发项目十分冒进，现在朝鲜已十分接近拥有在洲际导弹上装载核弹头的能力，这说明中国在朝核政策上并没有给朝鲜足够压力。

图片版权 Getty Images Image caption 专家认为，中美两国在朝核问题的许多核心方面存在认知差异，双方首先应该消除分歧。

清华-卡内基全球政策中心研究员赵通表示，中国的朝核政策比较务实、理性、均衡，但只是比较笼统的框架，缺乏具体深入的建议。比如双暂停具体怎么走，美朝双方各需要承担哪些责任，这些都没有讲明白。且在形势发生较大变化时，中国的公开政策很少及时作出调整，缺乏灵活性。

韩国外国语大学中国学系教授康埈荣称，中国对朝鲜和朝核问题是分开处理的。韩国认可中国在阻止半岛发生军事冲突方面作出的努力，在终极解决核问题这个目标上，中国目前起到的作用还不够。

中国能否承担更多责任？

韩磊称，他效力过的布什、奥巴马政府以及现在的特朗普政府都认为，中国在解决朝核问题方面可以起到重要作用。他说，美日韩认为，中国一直在强调朝核问题归根到底是美国与朝鲜的问题，但其实中国在这一问题上有很大的空间。

韩国战略安保智库世宗研究所常任研究委员李成贤表示，朝鲜问题已成为中美之间的“政治象征符号”。 如果中国不配合美国，就会伤害中美关系的基本“信任“关系。因此问题的关键并不是中国是否应该承担更多责任，而是中国愿意不愿意使用对朝鲜的影响力。

图片版权 Getty Images Image caption 1月8日，丹东某销售朝鲜海产品的商店内。根据安理会决议，中国境内一些与朝鲜有关的经营场所在1月9日前关门，但有一些仍在营业。

美国智库战略与国际研究中心高级研究员葛來仪（Bonnie Glaser）指出，中国对朝鲜”实质上已经没有政治影响力“，但经济影响力还是存在的。中国需要严格执行联合国的制裁决议，禁止从朝鲜进口纺织品、海鲜、煤炭等产品。且现在应该考虑切断中国对朝原油供应，只有这样才会真正引起朝鲜的注意。

而赵通认为，中国在经济制裁方面很难有更大动作。他说，国际社会可能没有考虑清楚，中国贸然全面切段对朝的经济命脉会引发什么后果。其结果可能是朝鲜不在核武器上做出重大妥协，且变本加厉对外挑衅。但美国认为把朝鲜逼入绝境可以让朝鲜弃核，这其实是中美观念上的差异。

美学者：可考虑让中国为朝鲜提供核保护

美国国家安全委员会前战略规划高级总监、哥伦比亚大学法学院国家安全中心主任菲利普·博比特（Philip Bobbitt）提出，可以考虑把朝鲜纳入中国的核保护伞，这样朝鲜就不需要冒风险执意发展核武器。他在一篇为BBC中文撰写的文章中强调，只有获得中国信任的核保护可以救朝鲜，以此化解半岛灾难性结局符合中国的利益，朝鲜也有理由接受这种方案。

但岭南大学亚太研究中心主任张泊汇认为，朝鲜对中国不够信任。他指出，在外界看来，过去20年来中国没有任何意图履行对朝鲜的义务，即使今天中国愿意这么做，朝鲜也不会相信。

康埈荣表示，如果朝鲜愿意放弃核武器，这种方案是可行的，但目前没有进行这种对话的条件。”朝鲜过去二十年一直说一套做一套，所以很难相信朝鲜“，”在朝鲜宣布弃核或表达处理核武器的意向之前，我们很难接受这种选择“。

李成贤指出，中美之间并没有充分的战略信任保证这一方案得以执行。葛来仪也表示，中国和美国虽然都想看到朝鲜半岛无核化，但除此之外双方在半岛没有共同利益。美国不想看到中国在半岛影响力加强，随着朝鲜的挑衅日益加剧，美国已经将军事打击作为选项，这是中国不愿意看到的。

中国还能做什么？

图片版权 Getty Images Image caption 中国与韩国可能在朝核问题上有很大合作空间。

赵通认为，中美两国在朝核问题的许多核心方面存在认知差异，双方首先应该消除分歧。他举例说，中美在要不要全面对朝经济封锁、朝鲜为何发展核武器、朝鲜是否值得信任等问题上存在不同意见，这些差异严重妨碍了两国更深入的合作。

韩磊表示，中国可以提出一个具体涵盖美国、朝鲜与中国行动的方案，以此显示出中国已意识到，朝核问题也是中国的问题。同时中美两国应在应急预案上加强沟通。目前两国都有自己的应急预案，但还没有全面交换彼此的想法和计划。

葛来仪分析称，中国在朝核问题上地位重要，但解决这一问题不能只靠中国。她指出，包括中国和俄罗斯在内的国家曾有过疑似违反联合国制裁决议的举动，中国的行动需要与整个国际社会相结合，每一个国家都需要严格执行联合国决议。

张泊汇则表示，制裁与谈判要同时进行。目前给朝鲜的制裁已经足够，且制裁的效果伴随时间的增加会越来越明显。中国需要让美国和朝鲜再给外交一次机会，让美朝开始互动。他指出，这一点中国可以做到，同时韩国总统文在寅也在尝试，因此中国可以与韩国政府联合推动形成一个具体的解决方案。