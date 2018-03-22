观察：外媒眼中的巨型宣传喉舌——中国之声

图片版权 Getty Images Image caption 中国中央电视台，与中央人民广播电台和中国国际广播电台一起，合并成中央广播电视总台，对外为“中国之声”

随着中国人大、政协"两会"的落幕，春节之前就纷纷传扬的央视（中国中央电视台）、央广（中央人民广播电台）、国际台（中国国际广播电台）三台合一这只靴子终于落地。

一时间海内外社交媒体中不仅被新的“中央广播电视总台”刷屏，而且不乏“本台消息，本台已被取消”这样的对中国三大台的调侃。

其实，多年来中国和海外都曾有人呼吁这三大台学习英国广播公司BBC的结构，广播电视合一，对内对外合一，新旧媒体合一，打造真正意义上的国家公共媒体，真正讲好中国故事，成为中国软实力的关键部分。

这样的呼吁与建议，似乎符合中国如今在国际间的大国地位，也顺应中国打造“一带一路 ”的勃勃雄心。

然而，在“党领导一切”的基本原则下，原本在形式上属于国家新闻出版广电总局名下的这三大台，却完全揭下了作为国家媒体的面纱，“实至名归”地由党来掌管。

图片版权 People's Daily Image caption 中共党报《人民日报》图解新成立的中央广播电视总台。

在本周公布的《深化党和国家机构改革方案》中，新组建的中央广播电视总台，作为国务院直属事业单位，归口中共中央宣传部主管。

“党管媒体”从幕后走到了台前。

这当然从媒体层面再次佐证党领导一切的中国大势，但这样的安排对中央广播电视总台完成习近平“讲好中国故事”的任务，究竟有何益处呢？

党媒/官媒

尽管外界早都明白中国所有媒体都受中宣部控制这一事实，但对隶属不同政府部门的各家媒体还是有些区别对待，期待从中听到些许不同于中共宣传部门的声音。

《人民日报》作为中国共产党的党报，一直以来总被贴上党媒的标签。

而新华社和中央电视台、《中国日报》等通讯社、电视台和报纸则被外界视为“官媒”：它们公布的内容，通常有官方权威公告的性质，尽管在党政不分家的中国，官方内容体现的就是党的权威。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平希望中国媒体“讲好中国故事”。

正如习近平在2016年2月视察新华社、人民日报社和中央电视台后发表讲话所称，“党和政府主办的媒体是党和政府的宣传阵地，必须姓党。”

当有敢言人士质疑党媒何以不是表达“人民”的声音时，党媒的逻辑是：党性和人民性从来都是一致的。

这样的逻辑或许能让中国国内“统一思想”，但要说服外界也接受中共党媒的宣传之声，则相当困难。

公信力

按照本次的改革方案，三台合一，旨在提升中央广播电视总台的传播力、引导力、影响力和公信力。

然而，这其中的有些“力”还真不是用钱就能砸出来。

拿公信力来说，一种普遍接受的观点是：它应该与媒体的名称、实力和规模无关。 公信力更多应该表现为媒介信息的全面、真实与可信,，尤其重要的是：媒体敢于及时披露重大事件，触及时弊，改变受众的观点，影响人们的立场。

另外，媒体的公信力与其资金来源也有相当的关系，有公营媒体、私营媒体、独立媒体和喉舌媒体之分。

就拿英国公营广播机构BBC来说，这是一个由纳税人出资，有英国皇家宪章确保其报道方针的公正和独立，对内平台没有广告收视压力的媒体。这样的安排使它的新闻自由空间不容易受到资本侵蚀的同时，也独立于政府的宣传渠道，免于沦为任何政党或政府的喉舌。

在外界看来，中国官媒始终没有解决的问题是：到底是商业媒体，还是公共媒体？

可以预计的是，新成立的“总台”应该会像以前各自为政时一样继续享受作为国务院直属单位的事业拨款。值得关注的是，“中国之声”的各大成员还会继续与商业台一样大卖广告赞助吗？

一个既享受政府拨款，又追逐商业利益，同时还必须效忠政党的媒体，该如何提高其在海内外的影响力和公信力呢？

中国之声

海外媒体在报道“中国之声”——中央广播电视总台的成立时，也普遍称之为“巨大宣传喉舌”。

图片版权 Getty Images Image caption 孔子学院开办到世界很多国家的大学中，引发对中国影响力的疑虑。

彭博新闻社在报道中，引述2017年皮尤研究中心的一项调查称，中国过去10年花费几十亿美元推动软实力，包括在外国大学设立孔子学院等文化中心，结果在日本、德国和意大利等国的民众绝大多数仍然对中国持负面看法。

英国《卫报》则认为，“中国之声”让人联想美国政府出资自第二次世界大战以来开办的“美国之音”。

经济改革开放40周年后的中国，已经成为世界第二大经济体，国家利益体现在全球的各个角落。

外界对中国声音有实实在在的需求。可惜，海外媒体在希望听到中国当局的声音时，往往却陷入没有中国声音的无奈。

观察人士认为，中国官媒对突发事件和真相的报道，过去一直都缺失，今后恐怕还将如此。“中国之声”的形成，并不会真正改变中共宣传部门在敏感问题上一贯的做法。