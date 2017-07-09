“时事一周”播客（粤语）

  • 2017年 7月 9日
BBC World Service

BBC国际台粤语节目，重温一周国际大事、两岸三地消息、英国境况。主要专题环节包括：记者来鸿、大家谈中国、科技天地、环宇风情。

2017-07-08 节目重温及下载 （请点击链接收听或下载）

  • 北韩试射洲际弹道导弹
  • 二十国集团峰会在汉堡举行
  • 刘晓波病重
  • 专题：无人机群的军事运用
  • 专题：国家有独特的个性吗？
  • 专题：有毒食物