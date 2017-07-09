“时事一周”播客（粤语）
- 2017年 7月 9日
-
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
BBC国际台粤语节目，重温一周国际大事、两岸三地消息、英国境况。主要专题环节包括：记者来鸿、大家谈中国、科技天地、环宇风情。
2017-07-08 节目重温及下载 （请点击链接收听或下载）
- 北韩试射洲际弹道导弹
- 二十国集团峰会在汉堡举行
- 刘晓波病重
- 专题：无人机群的军事运用
- 专题：国家有独特的个性吗？
- 专题：有毒食物