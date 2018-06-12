特朗普与金正恩新加坡首次会面
美国总统与朝鲜国务委员会委员长在新加坡圣陶沙岛举行历史会晤，BBC中文为您图文直播最新情况。
概要
- 这是自1953年朝鲜战争（韩战）休战以来，美国与朝鲜最高领袖首次面对面接触
- 双方预计将讨论朝鲜去核化，并有可能谈及结束美朝战争状态
- 新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店（Capella Hotel）获选定为会面场所
- 新加坡总理李显龙称，该国为这场峰会花费了2000万新元（1500万美元；9593万元人民币）
美国总统与朝鲜国务委员会委员长在新加坡圣陶沙岛举行历史会晤，BBC中文为您图文直播最新情况。
直播报道
所有标注均为英国时间
最新消息金正恩出发
金正恩的车队也已出发。
他们要谈什么？
双方确实没有公布过具体议程，但估计基本将围绕着“去核化”议题。问题是，美国与朝鲜对“去核化”的定义南辕北撤。
美国一直强调要朝鲜以“全面、可核实、不可逆方式放弃”其核计划，以换取撤销对朝制裁和各种援助。然而朝鲜很可能不愿意放弃其核武器。平壤希望与美国平起平坐，估计其要求远不止于援助和撤销制裁，而且只要其要求未得到满足，平壤不见得会销毁在其眼中生死攸关的核威慑能力。
特朗普的车
这是特朗普座驾出发的过程。
最新消息特朗普出发
美国总统已经离开香格里拉酒店，朝圣淘沙方向前进。
欢迎！
美国总统特朗普（Donald Trump）与朝鲜国务委员会委员长金正恩将于新加坡时间09:00（01:00 GMT）在圣陶沙岛嘉佩乐酒店（Capella Hotel）举行朝美两国历来最高层会晤。BBC中文与您全程关注这历史时刻。