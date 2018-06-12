特朗普与金正恩新加坡首次会面

双方确实没有公布过具体议程，但估计基本将围绕着“去核化”议题。问题是，美国与朝鲜对“去核化”的定义南辕北撤。

美国一直强调要朝鲜以“全面、可核实、不可逆方式放弃”其核计划，以换取撤销对朝制裁和各种援助。然而朝鲜很可能不愿意放弃其核武器。平壤希望与美国平起平坐，估计其要求远不止于援助和撤销制裁，而且只要其要求未得到满足，平壤不见得会销毁在其眼中生死攸关的核威慑能力。