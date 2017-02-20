英媒：历史档案——香港活动人士的新战场

图片版权 AFP Image caption 香港年轻一代活动人士在“雨伞运动”中成为主力

《金融时报》周一（2月20日）报道香港年轻一代学者正在发起众筹，希望从历史档案中重塑香港史。

香港学生运动领导人之一的黄之锋，与一些年轻学者一起，发起“香港前途研究计划”希望“从历史档案这一新的战场上与北京抗争”。

报道称，他们希望通过众筹方式筹集50万港币（约6.4万美元）在英国、美国和其他地方的档案馆中收集香港历史档案。

报道引述黄之锋说：“我认为香港历史写得不公平。我觉得现在是时候让香港人来评估和解读他们自己的历史，而不是让北京和英国政府来做。如果我们都不能解读自己的历史，我们又如何为未来抗争。”

黄之锋还认为，1972年联合国应中国要求不再把香港列入联合国的殖民地名单时，香港700万民众被剥夺了决定自己前途的权利。香港人在中英主权移交谈判中也没有发言权。

图片版权 Demosisto Facebook Image caption 香港年轻一代希望从历史档案中找到历史真相确立香港的身分和地位

“黄之锋说，他和同事们计划在研究中突显这些决定的不公平性质。”

报道也提及香港大学历史学教授约翰·卡洛尔（John Carroll）所持的怀疑态度，他认为这些年轻人这么做是受到意识形态的影响。

报道引述香港前途研究计划策划人之一敖卓轩否认他们的这一项目仅仅是为了宣传自己的意识形态。

“不过，他也补充说，为他们的历史撰写草稿这个过程本身，就是建立有别于中国的香港身分的一部分。”

朝鲜煤炭

路透社周一报道中国对朝鲜煤炭实行的进口禁令让中国的钢铁厂陷入困境，他们不得不寻找其他的煤炭供应来源。

报道称，中国的钢材价格、煤炭价格都飙升，因为行业人士和分析人士都认为，钢铁厂很可能被迫从俄罗斯或澳大利亚进口高价的煤炭保证生产。

报道称，虽然朝鲜煤炭只占中国进口煤炭的很少部分，但是朝鲜是高质量无烟煤的主要外国来源。