英媒头条：梅首相称自己是很难对付的女人

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《卫报》的头版引述英国首相特里莎·梅的话说，"我将在欧盟的谈判中很难缠"。

《泰晤士报》的头版则引述欧盟的立场，欧盟告诉梅首相："你不能领导脱欧谈判"。

《每日电讯报》用了同样的标题，梅首相告诉欧盟她将是一个难对付的人。

《金融时报》头版说，法国和德国强硬表态，把英国离婚账单加价到1000亿欧元。

《每日电讯报》头版的另外一则消息则报道，英国政府将为那些驾驶柴油车的人提供现金补偿，鼓励他们更换汽油燃料的车以改善空气质量。

几家报纸日前报道了数百万服用降胆固醇的英国人的剂量有问题，可能会增加心脏病风险之后，几家报纸周三在头版提出质疑。

《iPaper》说，不要相信那些吓人的故事，继续服用他汀类药物（statins）。

《每日快报》头版也敦促人们继续服用他汀类药物。

此外《每日镜报》的头版说，法国八卦杂志由于刊登英国凯特王妃在法国的半裸度假照被告上法庭。凯特王妃以造成名誉损害为由，索赔130万英镑的赔偿。

凯特称这些照片令人震惊。