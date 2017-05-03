英媒：中国反腐运动或影响经济活力

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《金融时报》周三（5月3日）的一篇文章说，中国的反腐运动可能有使政策瘫痪的风险。

文章的作者说，中国此次的反腐运动是历时最长、力度最大。

截至到2016年，已经有10万多官员被整治，其中包括重量级的"大老虎"。

但问题是，中国的反腐来势汹汹以至于不再有官员敢冒险，然而这场运动所带来的另外一个问题是，政府的各级官员脑子时刻担忧腐败问题，缩手缩脚，不敢有任何作为。 害怕一旦出现失误会导致官位不保。

这种担心几乎使他们在决策过程中陷入瘫痪状态。很少再有官员愿意冒腐败的风险动用公共资金，以创新的方法来解决新老问题。

虽然反腐使那些"坏"官员在动用公共基金上要三思而行，但与此同时那些想为公众谋福利的"好"官员也不敢利用公共资金为群众解决问题。

从长期来看，其经济成本是巨大的，那些有才华的官员得不到施展，政策实施有可能出于停滞状态。

文章作者还指出，制止腐败的根本做法是高薪养廉，政、经分离并加强道德教育等。

政府应该在限制官员腐败的同时，也鼓励干部们做好事。

中国欢迎特朗普说法

《金融时报》另一篇报道说，中国欢迎美国总统特朗普最近有关希望与朝鲜领导人金正恩见面的说法。

特朗普表示，如果条件适合，他将会很"荣幸"地与金正恩会晤。

在数周以来，朝鲜半岛核危机日趋恶化，美朝两国剑拔弩张之际，特朗普的这一表示似乎让中国感到欣慰。

北京周二（2日）呼吁美、朝两国"都做出一些让步"，用务实可行的和平方式实现朝鲜半岛的无核化。