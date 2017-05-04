英媒头条：英国人真能甩掉“豪饮”坏名声？
- 2017年 5月 4日
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英国举行地方选举。根据法律规定，选举期间公共媒体对选举和选情的报道有所限制。
因此，我们看看周四（5月4日）英国一些报纸头版和头条所报道的其他消息。
《每日电讯报》说，英国人能喝擅饮的名声不久将不复存在。根据官方的数据统计，英国人经常喝酒的人数降到最低水平，特别是年轻人。而自称是滴酒不沾的人数开始上升。
但《太阳报》说，那些年龄在45到64之间的人由于酗酒问题就医的次数也创下纪录。
与此同时，《每日镜报》也报道了美国好莱坞影星皮特（Brad Pitt）在接受 GQ杂志采访时承认自己饮酒过多的消息。
皮特说，目前自己已经戒酒，并承认酒精给自己婚姻带来的影响。他说，现在自己可以成为更好的父亲。
《卫报》报道了中国农民工网红女作家范雨素的故事。
《每日电讯报》报道了英国女王伊丽莎白二世是社交媒体"老手"的消息。
根据王室传记作者的透露，今年91岁的女王不但可以熟练使用短信，她还有自己私人的脸书帐户。
但只有白金汉宫内部的人才知道女王有多少脸书"朋友"。
而女王的手机可能是世界上加密最多的手机，女王的助理永远保证女王的手机是在充满电的状态。