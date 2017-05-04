英媒：中国育儿嫂范雨素一夜成网红

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《卫报》星期四（5月4日）捕捉到中国农民工范雨素由于喜欢写作而成为网红的故事。

文章甚至把范雨素形容为中国的狄更斯。因为她从小就喜欢读《雾都孤儿》、《远大前程》等狄更斯的作品。

文章说，范雨素是一个从小热爱文学的农村妇女，她梦想着大城市的生活，于是加入了中国将近3亿的农民工大潮，到城市去淘金。

用文字表达自己的生活、理想和奋斗是她试图逃避现实艰难环境的一种方式，但没想到她在微信上发表的自传故事使她一夜成名，成为中国的网红。

目前已经有100多万粉丝浏览了她的自传作品。

为了躲避记者的追踪采访，她不得不躲藏起来。

文章说，范雨素真实和朴实无华的文笔引起了中国广大老百姓的共鸣。

中国在非洲的软实力

《金融时报》刊登了资深编辑皮林的文章，称中国在非洲的软实力卓见成效。

皮林认为，虽然西方国家多年来在教育、健康以及帮助非洲建立透明机制等方面做了大量的工作和贡献，因此会想象自己在非洲拥有所有的软实力，但事实却并非如此。

相反，中国人被认为在非洲的主要目的之一是抢夺那里的资源。

然而， 作者说这种对中国人的看法已经显得过时。不错，在非洲你可以经常听到人们对中国人的不满和抱怨，但是人们现在越来越看到的一个事实是：中国人是干实事的人。

利比里亚报纸的编辑布朗尼说，中国正在赢得敬佩。

当地人会说，中国人干的实事是看得见，摸得着。比如他们架桥铺路，但他们并没有看到美国人的投资花在什么地方。因此他说，中国人正在非洲取得胜利。

虽然中国在"占领非洲市场"的过程中也会得罪人，但中国人也在广交朋友。

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中国的"抵制外交"

《金融时报》另一篇文章谈到了中国采取抵制措施给韩国造成的经济损失。

中韩关系由于韩国部署萨德防御系统而越来越紧张，中国采取了一系列经济措施抵制韩国货，包括从今年3月起阻止旅游公司办理去韩国的旅游项目等。

文章把这称为中国的"抵制外交"。

中国的"抵制外交"不但给韩国的旅游业、零售业带来巨大冲击，韩国汽车行业也受到影响，韩国在中国颇受欢迎的现代汽车和起亚今年在中国的销售大幅下跌。

文章说，使用经济手段制裁敌对国家是中国的惯用手法。但文章敦促北京必须要保持平衡，否则将伤害其自身利益以及导致大国沙文主义，同时也可能引发抗议威胁其一党专政的统治。