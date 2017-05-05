英媒头条：英国女王夫君爱丁堡公爵荣退
- 2017年 5月 5日
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《每日电讯报》的标题是，"带着微笑的服务"，文章说，今年95岁的菲利普将不再履行王室成员参加公共活动的职责。
《泰晤士报》的标题说，爱丁堡公爵宁愿退居二线，也不愿意在公众面前展示其垂老和脆弱的一面。
《卫报》的标题直截了当，称在履行了70年的服务之后，菲利普决定退休了。
《金融时报》说菲利普将于今年秋季退休，不再履行王室职责。
此外，英国一些小报对菲利普退休消息的报道和标题就更加有趣和幽默。
《每日快报》的标题为："先生，感谢你！"
《iPaper》则引用菲利普的话说，"我站不了多久"。
《每日镜报》的标题还给菲利普设计了一个对白，幽了他一默："退休？这些日子我很难站起来。。。"
伦敦《都市报》使用的标题是"我履行了自己的职责"。