英媒：中国羞辱穆斯林的手法千奇百怪

图片版权 CNS

最新一期的《经济学人》杂志撰文批评中国对新疆穆斯林的态度和手法。

文章说，中国用非同寻常的手段侮辱穆斯林，中国已经出台一系列强硬措施，其中包括禁止未经允许去麦加朝圣，不允许学生在穆斯林斋月禁食等。

新疆去年上任的党委书记陈全国上台后手法更加强硬。

和西藏一样，当局要求新疆居民上交护照，如果出国旅行必须经过批准等。

此外，在新疆的部分地区，所有机动车辆都要装上卫星跟踪装置等。

上个月，当局出台另一项新措施，不允许男子留"不正常的"胡须，同时让交通人员举报那些带穆斯林面纱和穿长袍的穆斯林妇女。

此外，还要求邻里之间相互监督。中国政府在新疆首府乌鲁木齐还设置了一个手机APP，专门供居民用于维安举报。

文章说，中国对新疆的铁腕统治虽然暂时奏效，但也可能会使被压迫的民族社区感到更加绝望。

文章引用一名新疆喀什司机的话说，"一个社区就像一个水果一样，如果你用力挤压，就会挤破"。

丹麦生蚝泛滥求中国帮忙

《金融时报》的一篇文章报道了丹麦驻北京大使馆通过微博向中国求助推销生蚝的消息。

文章说，丹麦的西海岸受外来的生蚝入侵，泛滥成灾。因为这些生蚝个大、外壳坚硬，水鸟无法打开，只有靠人工来采集。

因此，丹麦希望能够吸引中国的消费者。

目前，中国最大的网上购物平台阿里巴巴已经表示有兴趣，并与杭州的海关协商进口问题。

因为这种海鲜需要特殊的海关渠道。据信，生蚝一旦离开水后可以存活10到14天，而从丹麦到中国的运输时间需要60到72小时。