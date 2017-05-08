英媒头条：马克龙大选获胜成为法国最年轻总统

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英媒报纸星期一（8日）头版和头条都被一条主要消息占据，即马克龙赢得法国总统选举。

《每日电讯报》的标题说，法国的新希望给英国的脱欧罩上阴影。欧盟领导人欢呼马克龙的胜利，称这是统一和强大欧洲的胜利。

该报认为，法国新总统的当务之急是要拯救"摇摇欲坠的欧盟"。马克龙的当选对欧洲稳定来得正是时候，但对正在展开脱欧谈判的英国首相特丽莎·梅来说，却不是什么好消息。

《卫报》的头版说，虽然马克龙赢得了法国总统的选举，但法国仍然是一个分裂的国家。

该报说，马克龙承诺要"团结一个分裂破碎的法国"，但勒庞在选举中获得的支持率之高也是法国极右翼政党历史上从来没有过的。

《 卫报》社评表示，法国总统选举如果不是马克龙当选，将会给欧洲带来灾难性后果。

《泰晤士报》的标题说，马克龙赢得法国大选压倒性的胜利，小标题还说马克龙是自从拿破仑以来最年轻的总统。

该报也认为，马克龙的胜利扭转了民族主义、反全球化运动的趋势，而这一运动在欧洲其他国家和美国已经上路。

不过，《泰晤士报》注意到，本次法国大选的投票率相对较低，而且废票和空白票之高创纪录高达12%，显示民意对两位候选人都不认同的情绪相当普遍。

《金融时报》的报道更加直截了当，称马克龙取得法国大选的胜利。

报道认为，对39岁的马克龙来说，大选胜利是"了不起的成就" 并形容他是曾就职罗斯柴尔德的银行家。

报道分析说，马克龙的当选部分原因是他看准了法国在过去40年执政的两大主要政党在选民眼中已经与社会脱节。

伦敦《都市报》干脆把马克龙的胜利称为"巨无霸式的胜利"。

《iPaper》说，马克龙走向胜利。该报认为，马克龙的胜利显示政治中间派反击得胜，而欧盟"大大松了一口气"。

《每日邮报》注意到，马克龙当选后承诺的重点工作之一就是"保卫欧洲"。马克龙曾表示，他不会让英国脱欧谈判轻而易举，并曾形容英国离开欧盟是"罪行"。

《每日邮报》和《每日快报》头版都刊登了英国哈里王子和其女友马克尔拥吻示爱的照片。

此外，《每日快报》头版的一条消息说，用西兰花提炼制成的药丸取得了医学突破，可以拯救数万由于中风面临死亡的病人。