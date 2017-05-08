英媒：中国拉拢中东欧令欧盟感到不安

图片版权 xinhua Image caption 习近平去年访问波兰

《金融时报》周一（8日）电子版的一篇文章说，欧盟对中国拉拢中欧和东欧国家感到不安。

文章说，中国为了增强软实力，以及寻找新的产品出口市场，把眼光瞄准了中欧和东欧国家。

首先，去年中国领导人习近平和李克强先后和分别访问了捷克、波兰以及拉脱维亚等。

与此同时，在一个由16个中欧和东欧国家首脑参加的会议上，中国总理李克强承诺将向该地区注资110亿美元。

这一16+1的组织是5年前成立的，显示了中国希望向该地区示好的决心。该组织也为中国加深与欧洲中部和东部国家纽带提供了一个平台，并同时通过"丝绸之路"连接亚洲、非洲与欧洲。

但批评人士担忧，中国对该地区的影响力不仅局限于贸易和经济方面，北京借此想对这些国家施加更多的影响力，因此它可能会瓦解欧盟对中国投资政策的统一声音和外交政策。

"反抗的象征"

《卫报》电子版的一篇文章报道说，曾被中国绑架的香港铜锣湾书店老板林荣基发誓将在台湾开设铜锣湾书店的分店。

林荣基是2015年遭中国绑架的香港书店5名职员之一，他在香港的书店是一家销售所谓政治敏感书籍的独立书店。

他曾被中国当局绑架并关押了8个月。

他近日接受日本媒体时表示，将在台湾开设一家铜锣湾书店的分店，作为"反抗的象征"。

林荣基说，目前开设台湾分店的事宜有九成把握，并将于今年的下半年开业。

但他本人不会负责书店业务，而只是担任顾问角色。

至于开设书店的资金，他表示将由香港支持民主的匿名人士赞助。

林荣基说，他对台湾的独立书店网络印象深刻，希望这样的书店也能够在香港播下新思想的种子。