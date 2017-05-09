英媒头条：保守党竞选打民生牌为能源价格封顶

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周二（9日）英国报纸的主要头版和头条都报道了英国最关注的民生，即能源价格问题。

《每日邮报》说，保守党承诺要为老百姓所支付的能源账单封顶，并说这是保守党竞选活动的第一个主要政策。

然而，《每日电讯报》报道说，能源公司从去年首相特里莎·梅威胁要干预能源价格以来，就已经悄悄把煤气和电价提价高达37%。

《泰晤士报》的报道则说，这是自从私有化以来政府对能源市场的最大一次干预。

但能源公司已经抱怨说，这将会扼杀市场竞争、阻碍投资以及导致一些就业岗位面临威胁。

而《iPaper》报道，新当选的法国总统马克龙希望能够结束英法过去就边境城市加莱达成的协议。

根据原协议，英国官员有权检查从法国港城加莱进入英国人士的护照。

《每日电讯报》的相关报道说，英国大臣们正在起草后备方案，以防止一旦英法边境协议被废除后，阻止非法移民进入英国的企图。

《卫报》头版报道了尼泊尔登山协会希望为登山者规定最高年龄界限为76岁的消息。

该报说，一位85岁的登山者周末疑似心脏病突发事件。他曾于9年前登上珠峰。