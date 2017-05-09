英媒：美使馆协助谢阳家人出逃惊险历程曝光

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《每日电讯报》星期二（9日）的电子版报道，目前被关押的中国人权律师谢阳的妻子和两个女儿如何历尽艰辛成功抵达美国的故事。

中国法庭于周一（8日）对人权律师谢阳以"煽动颠覆国家政权"罪进行闭门审判。

与此同时，谢阳的妻子陈桂秋和两个女儿在大洋彼岸美国只能默默地关注。

报告披露谢阳妻女出逃的惊险历程，她们曾一度被进泰国的监狱，并面临被遣返的命令，而在监狱那边等待她和女儿的是中国派出的安全人员，随时准备把她们带回中国。

而逃亡泰国期间，她们曾饥寒交迫，无处过夜和没有食品。

最终，美国大使馆的官员伸出援手，说服泰国当局同意让他们带走陈桂秋和女儿。

但故事并没有结束，在曼谷机场出现了美国官员、中国官员以及泰国移民局数小时紧张对峙的场面，甚至爆发肢体冲突。

但最后，经过博弈后他们同意放行，至于具体情况到底怎样，知情人称由于外交敏感拒绝透露。

在陈桂秋和她的女儿在3月成功抵达美国后，才向美联社披露这一情节。

对这一事件，中、美、泰三国有关部门也都拒绝置评。

报道说，美国官员采取如此大胆的举动非同寻常。当时正值中国主席习近平与美国总统特朗普即将举行高峰会晤之际，同时这一事件也显示，如果美国想出手干预，还是有办法的。

但报道也表示，其中一个关键的因素是，谢阳的小女儿是谢阳在美国留学时出生的，因此是美国公民，因此事件化解可能跟这一因素有关。

家长受检查

《每日电讯报》的另一篇文章报道，上海的一些私校设立标准，对那些希望子女到那里就读的家长进行一些不必要检查。

例如，这些私校要求对孩子的家长接受智商测验，甚至体重检查，看他们的身体是否超重等，引起一些家长的投诉和不满。

有些家长到社交媒体上发泄不满。

上海有关当局据悉已经对这几所学校进行调查。

中国的一些私校收费不菲，一个学期的学费可以高达3万元人民币，但望子成龙的中国家长们还是不惜重金把孩子送到好学校，以期将来孩子可以有前途。