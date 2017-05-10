英媒头条：首相夫妇上电视闲侃柴米油盐

《卫报》以及另外几家报纸都在头版刊登照片，并报道了英国首相特里莎·梅与夫婿菲利普接受BBC电视节目采访的消息。

评论人士说，菲利普给人印象不错，总是微笑、显得喜庆和谦逊。

《金融时报》头版报道，工党主席前政策顾问与梅首相的最高顾问在首相府唐宁街10号举行会谈。

据信，保守党此举旨在争夺被工党领袖科尔宾放弃的中间选民阵地。

《每日电讯报》头版说，工党内部面临历史性分裂， 100名工党议员威胁在大选后成立新的党派，推翻科尔宾的领导。

《泰晤士报》报道，梅首相承诺议员将有机会重新就猎狐禁令进行上诉。

目前的禁令是由工党在2004年在英格兰和威尔士实施的。

《iPaper》头版报道说，全国有数百万人虽然工作了一辈子，但是退休后将得不到全额国家养老金（state pension）。

《每日快报》报道，服用止痛药布洛芬可能带来的心脏病危险。报道说，只要连续一个星期服用布洛芬就可以使突发心脏病的危险增加一半。

另外，《都市报》、《每日镜报》等几家小报还报道了英国一名11岁女孩在主题乐园搭乘急流泛舟时失足跌落水不幸死亡的消息。