英媒头条：工党竞选推铁路、邮政、能源国有化

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英国许多报纸星期四（11日）都在头版报道了被泄漏出来的工党竞选纲领的消息。

《每日电讯报》和《每日邮报》的头版都用了醒目的标题说，工党领袖科尔宾想把英国重新拖回到1970年代。

《太阳报》把工党的竞选纲领称为"为争取权利的非同寻常的社会主义蓝图"。

《卫报》和《每日镜报》的头版说，科尔宾计划把铁路、邮政和能源公司都国有化。

《泰晤士报》头版报道执政党保守党内部的分化。报道说，财相哈蒙德与首相特里莎·梅的高级顾问团队就税收和政策问题的分歧进一步扩大。

另外，该报头版还刊登了一张女王伊丽莎白二世在汽车后视镜中反射出的照片。

女王91岁高龄，仍亲自开车去看在温莎城堡举行的皇家马会。在车子启动前，她还调整一下后视镜。

《iPaper》头版警告，英国中风的人数将激增。报道说，中风人数将上升44%，而且对中风的护理状况令人担忧。

不过报道说，如果每个人都采取一些措施降低中风风险的话，大多数的中风是可以避免的。

《金融时报》头版则报道，美国总统特朗普在突然将联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米解职，而且呼吁与莫斯科加强联系。