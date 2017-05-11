英媒：人权律师李和平获释“一头白发”

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《卫报》星期四（11日）报道中国知名维权律师李和平在被秘密关押和审讯两年后获释的消息。

中国当局在2015年秘密带走李和平，之后以"颠覆国家政权罪"把他关押两年。

虽然本周李和平获释回家，但是他和家人的一举一动都处在国安人员的监视之下，属于监视居住。

他家的外门时刻有保安监视，无论出门去哪里都会有六、七个彪形大汉跟着。

报道说，这是中国对一些政治异见人士采取的一种常用手段，即用"软禁"来代替正式的监禁。

而人们所注意到的最大不同是李和平外表的变化。经过两年的牢狱生活， 李和平几乎变了一个人，头发完全变白并且非常消瘦。

报道引用他妻子的话："他变了，他的外表和我记忆中的丈夫完全不同"。李和平妻子还表示她丈夫外表的变化令她震惊。

而认识李和平的朋友和支持者也在社交媒体上纷纷发帖表示同样的震惊，"简直认不出来了"。

据一位曾经采访过李和平的外籍人士表示，李和平好像老了20岁，他一定在里面受尽了煎熬。唯一没有变的是李和平的微笑。

香港噤声

《每日电讯报》周四电子版一篇文章报道了香港亲民主派人士今年申请在维多利亚公园举行集会未被批准的消息。

每年的"七一"周年期间，香港民主派都会在香港的维多利亚公园举行集会游行活动，今年也不例外。

但是，他们的申请今年则被当局拒绝。今年的七一恰逢香港主权移交20周年。据悉，中国国家主席习近平届时将会前往香港出席纪念活动，并会在那里停留3天。

集会活动的组织者香港民权人间阵线发表声明说，这是压制反对声音的企图。

与此同时，报道说最近几周数名亲民主的活动人士被捕，当局希望借此破坏亲民主人士举行大规模游行。