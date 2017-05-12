英媒头条：工党领袖“极左”纲领引发内斗

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英国报纸周五（12日）在头版纷纷对工党领袖科尔宾的竞选纲领发表评论，但负面评价似乎占上风。

《每日邮报》把工党领袖科尔宾竞选纲领总结为"科尔宾的梦幻乐土"。文章说，科尔宾的计划将使每个家庭平均多支付4000英镑。

《iPaper》更是把科尔宾的预算称为500亿英镑的梦想清单。

无独有偶，《每日电讯报》也把科尔宾的宏伟蓝图叫做巨大的梦想礼品清单。

《每日电讯报》和《泰晤士报》还说，科尔宾面临工党议员的反叛，许多议员希望与他极左的竞选纲领划清界限。

《金融时报》则说，工党关于公共开支方面的设想值得人们公开讨论，但是文章说，这种"激进的竞选大纲"将会破坏英国的自信心。

但《卫报》认为，应该祝贺工党大胆的竞选纲领。因为工党准备借更多的钱投资到急需的领域，同时用高税收来支持高支出。

《每日快报》则报道了英国老年痴呆症危机将到达失控的境地，并说为照顾每位老年痴呆患者的开销高达10万英镑。

《金融时报》另外的一个头条报道了日本软银为英国的软件开发新创公司提供5亿美元的资金，促进英国的技术发展。