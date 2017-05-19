图片版权 PA Image caption 保守党首相特里莎·梅周四（5月18日）公布竞选纲领，呼吁选民支持她领导国家走向“更强更富”。

英国各大媒体周五（5月19日）在头版报道重点是执政保守党首相特里莎·梅推出的竞选纲领。

《每日电讯报》说，首相展示了她“保守主义愿景”，称这份竞选纲领“为主流”制定。

《iPaper》在头版列出了特里莎·梅的八项承诺，称这份竞选纲领是“梅的愿景”。这些承诺包括增加国民保健服务（NHS）的开支以及拿出措施应对英格兰的养老资金问题。

《泰晤士报》报道认为，这份保守党的竞选纲领希望能打动工党地盘的选民。

《金融时报》也认为，特里莎·梅拿出的竞选纲领，走中间路线“希望打动工党选民。该报认为，梅撇开了撒切尔派的自由市场经济，旨在让保守党在政治中间地带占绝对主导。

《每日邮报》的头版头条是：终于有个不怕向你坦诚交待的首相了！该报认为，特里莎·梅“做出了实际的承诺，而不是那些抓眼球却不实际的空话”，把普通工薪家庭的需要放在了竞选纲领的中心位置。

《卫报》则认为，这份竞选纲领与前首相卡梅伦的做法划了界限，并突显了对政府参与经济活动的承诺。

《每日镜报》称，保守党的竞选纲领影响1000万退休老人，因为竞选纲领承诺今后领取冬季保暖补贴将根据个人收入情况，以便有更多资金投入到老人护养服务。