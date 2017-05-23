英媒：在中国被封杀韩国歌手向西看

图片版权 Getty Images Image caption 韩国少年乐队BTS5月21日赢得美国音乐排行榜大奖。

《每日电讯报》周二（5月23日）报道韩国流行歌手们因萨德导弹问题被中国排挤后希望打开美国市场。

《每日电讯报》报道称，自去年以来，韩国流行音乐歌手们被禁止在中国演出，"这是北京方面不动声色向首尔施加压力，不要部署美国的萨德导弹防御系统。"

报道引述去年9月的媒体报道称，中韩之间因萨德引发的纠纷已经造成韩国各娱乐公司损失超过1.4亿美元。

"不过，在美国巡回演出的梦想又朝着现实迈进了一步。韩国少年乐队BTS超过贾斯汀·比伯（Justin Bieber）赢得美国音乐排行榜大奖。"

报道称，这一奖项显示"中国的打压可能适得其反，韩国流行音乐现在已经进入西方主流。虽然BTS并不演唱英文歌曲，他们在洛杉矶、芝加哥和纽约的演唱会门票已经售馨。"

中国式相亲

《泰晤士报》周二报道中国共青团最近出台的《中长期青年发展规划》，其中包括支持青年交友交流活动，做好大龄未婚青年等群体的婚姻服务工作。

报道称，共青团的网上平台青年之声说，已经组织了16次活动，参加者达1700人，促成了104对青年结婚。

报道注意到，中国的单身者要找到人生伴侣难度不小，因为"很多父母阻止他们的孩子在中学或大学谈恋爱，怕会影响孩子的学习。"

"等到孩子到了20多岁，他们的父母又开始施加压力要他们结婚。"

台湾同性婚姻

路透社周二报道了台湾大法官将在周三宣布同性婚姻释宪案结果，而台湾同性、双性和变性团体广泛预计将会通过。

报道引述专家表示，即便释宪案通过，台湾的同性伴侣要正式结婚，仍然需要等待一到两年。"这是因为法庭预计将给立法委员们足够时间确立有关条文。"

报道称，如果大法官认为现行法律不允许同性婚姻，预计也将裁定对同性婚姻的否定是否违反台湾公民的婚姻自由和宪法权利。