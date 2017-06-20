英媒头条：伦敦车撞穆斯林“恐袭”1死10伤

图片版权 PA Image caption 袭击现场

英国报纸周二（20日）的头条又是与恐怖袭击有关的消息。

这次的事件周一（19日）凌晨发生在伦敦北面的芬斯伯里公园区（Finsbury Park）的清真寺附近，一名男子驾驶箱式货车撞向正在祈祷的穆斯林，造成1人死亡10人受伤。

许多报纸在报道这个消息时都侧重两个方面，首先是这名来自威尔士首府卡迪夫的犯罪嫌疑人奥斯本是4个孩子的父亲。一些报纸形容他是"疯子"。

同时， 多家报纸侧重的另外一个焦点则是，一名清真寺阿訇马哈茂德被人们称为"英雄"。当时，他设法阻止愤怒的人群殴打嫌犯，直到警察赶到将嫌犯逮捕。

《泰晤士报》说，袭击清真寺的这名男子是一名失业人士，而且他是单独行动。

《每日电讯报》的头版说，恐袭嫌疑人奥斯本在伦敦桥发生恐袭后，把愤怒"转向穆斯林"。

《iPaper》说，这次袭击是对我们所有人的袭击。

《每日镜报》刊登了阿訇马哈茂德的照片，称他为清真寺的英雄。

《太阳报》的报道说，阿訇救了对清真寺发动恐袭的疯子。

《每日星报》刊登了这名恐袭嫌疑人的照片，并配上标题说"一副被扭曲，充满仇恨的面孔"。

《每日快报》引用英国首相特里莎·梅的话说："邪恶永远不会得逞"。