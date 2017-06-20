英媒：中纪委痛批14所著名高校“问题严重“

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《金融时报》星期二（20日）刊登报道，中共中纪委开展数月调查后，“痛批”包括清华大学、北京大学在内的中国14所著名高校存在严重政治问题。

报道说，早些时候进驻到中国高校的中共中央纪检委员会（简称中纪委）经过数月的调查后出台一份报告，"狠批"例如清华、北大等一些名校意识形态和思想政治工作薄弱，并敦促这些大学为这一缺点"负起责任"。

报道说，这显示中国当局加紧对高校和教育领域的政治控制。

报道引用与中国联合办学的一名外方副校长的话说，虽然这可能不会直接影响中外联合办学，但对中国大学本身肯定有影响。因为中共领导层试图令高等学府与中国领导人的理念保持一致。

其实，中国自从2012年就开始对公民社会的各个领域加紧政治控制，其中包括高校。

教育部官员还要求大学停止使用那些他们认为充斥着"西方价值观"的进口教材。

中纪委对大学的调查也标志着习近平开展反腐运动的扩大。

香港中文大学教授林和立表示，中共还担心负责大学的党委是否能够胜任其意识形态的领导任务。

今年秋季中国将召开19大党代表，有传闻说，中纪委书记王岐山有可能会担任中国的新总理。

希腊背叛欧盟力挺中国

《泰晤士报》报道说，希腊否决欧盟对中国人权纪录的一项声明。

报道说，希腊这一决定让欧盟感到吃惊，同时也令欧盟企图对中国领导人习近平施压，停止迫害和监禁政治犯的努力流产。

文章说，中国近年来利用其经济影响力笼络一些国家，使他们成为西方国家所称的"北京的客户国家"。

中国外交部发言人耿爽表示，有关国家（这里指希腊）做出了正确的选择。

耿爽还说，中国反对把人权问题政治化，并以此来干涉别国的主权。

希腊说，欧盟对中国的人权声明措辞太严厉，因此拒绝赞成。

一些人权机构包括国际特赦和人权观察等对希腊的行为表示失望。