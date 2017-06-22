英媒：中华民族伟大复兴所带来的黑暗面

图片版权 cns Image caption 习近平的一带一路是实现中国梦的一部分

《金融时报》周四（22日）发表署名评论文章说，西方放弃全球领导地位的"让权"例子似乎频现，人们自然希望有人来填补这一权力真空，而这就给中国提供了一个绝佳的机会，包括北京的官员在内，他们似乎认为中国是最称职的人选。

文章作者吉密欧说，我们对中国希望成为什么样的世界领袖了解多少呢？

首先，先来看看中国领导人习近平，他自从2012年就提出了实现"中国梦"复兴中华民族的使命。中国官方将其解读成"中华民族的伟大复兴"。

此后，"中国梦"出现的频率几乎到了让人无法忍受的地步，中国的"一带一路"以及在南中国海填海造岛，修筑军事设施和跑道等都是中华民族复兴的一部分。

吉密欧说，本来"复兴"（rejuvenation）这个词本身有正面意义，任何国家都有通过和平手段实现复兴的权利。

然而中国官方对于这一口号的解读却具有很深的误导性。

而中国所谓"中华民族伟大复兴"的口号，这里所强调的"中华民族"，从技术上讲包括56个民族，其中有藏族、维吾尔穆斯林以及朝鲜族等。

但实际上，大家都明白这里的民族复兴主要是指占中国人口90%的汉人的复兴。

与此同时，吉密欧说这里的中华民族还泛指全球所有有华人血统的人，无论他们的祖先在多久之前就已经离开了中国。

但是，他认为这种民族复兴的理念有着令人不安的历史前例，特别是在20世纪欧洲早期的扩张时期。

中国总理李克强还要求所有的华人要在全世界范围内发扬和宏大中国的文化，并反对台湾的独立。

而对中国的邻国来说，中华民族的复兴可能更具赤裸裸的内涵，中国古代的朝廷和皇帝就曾征服和控制过他们的领土和国家。

因此，文章说中国伟大复兴还有着复仇的意味在里面。

而世界所面临的一个危险的问题是，要到何时中国才将觉得她达到了伟大的复兴了呢。

与此同时，对那些不属于中华民族大家庭的人，他们的感受又会如何呢？