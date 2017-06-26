英媒：习近平“清剿”金融大鳄之战刚刚打响

图片版权 EPA Image caption 安邦董事长吴小辉是被整治的最新一名大亨。

《金融时报》星期一（26日）发表在美国的中国问题资深评论人士裴敏欣的分析文章，称习近平开始“清剿”中国的金融大鳄有杀一儆百的作用。

作者说，像大连万达、安邦、复兴以及海航集团等是此次攻势的主要打击目标。

习近平曾在今年4月底召开政治局特别会议，集中治理中国金融系统的稳定性问题。

习近平表示，那些导致中国金融市场动荡的"金融大鳄"必须受到惩罚。

习近平虽然没有点名，但不难想象这些人是谁。

裴敏欣认为，习近平对这些金融大鳄的打击不但早就应该开始，同时还可以起到杀鸡给猴看的多重震慑作用。

然而，裴敏欣说习近平对这些金融大鳄的打击还有其政治利益在里面，这一点更为重要。

因为这些金融大鳄大多数是在习上台前就已经依赖官商勾结囤积了巨额财富。

而那些曾经帮助这些大鳄发迹的中国高层官员或者已经退居二线、或是已经成为习近平反腐运动的打击对象。

因此，拿他们开刀不但可以恢复金融体系的表面秩序，还可以彻底清除政治隐患以及铲除他们对中共构成的长期威胁，特别是以习为核心的中共政权。

裴敏欣说，对这些金融大鳄的打击才刚刚开始，在这场运动结束时人们会看到的是一个中国经济寡头政治的全新的格局。

谁将接替周小川？

《金融时报》另一篇文章分析谁将接替中国央行行长周小川，他即将在今年秋季卸任。

文章说，无论是谁接任周小川的职位，都将在恢复以及推动周小川的改革遗产方面（或者令其蒙辱）将起到至关重要的角色。

文章列举了四位可能人选，他们分别是银监会主席郭树清、湖北党委书记蒋超良、证监会主席刘士余以及中国银行副行长易纲。