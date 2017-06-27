英媒头条：梅首相送10亿镑拉北爱小党“结盟”遭批

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英国各家报纸都将英国首相特里莎·梅与北爱民主统一党（DUP）达成政治合作协议作为头版条报道。

《卫报》头版报道标题说，“梅为了保住首相位置，给北爱民主统一党送出10亿英镑大礼包”。

《泰晤士报》头版头条说，梅拿出10亿英镑“酬金”收买DUP的支持。报道说，梅首相承诺会给北爱尔兰额外资金。

报道说，经过两周协商后，梅首相取得民主统一党10名议员的支持，梅首相同意向北爱尔兰的卫生医疗、教育、基础建设等提供10亿英镑资金，民主统一党承诺在下议院支持保守党的重大政策。

《金融时报》也在头版刊登相关报道，“梅被指用肮脏的10亿英镑交易赢得DUP的支持”。

《每日电讯报》头版标题说，“给DUP的10亿英镑只是开始”，报道说DUP获得资金，承诺在下议院支持保守党，梅得以继续担任首相，但民主统一党日后可能“索求更多”。

高楼大火

《每日电讯报》头版报道说，伦敦被大火焚毁的格林菲尔高楼的绝缘材料成了大火燃料，英国各地的高楼都使用了这种隔温材料，但隔温材料却没有经过防火测试。

《金融时报》头版报道说，格林菲尔高楼外墙板的美国制造商停止向高楼建筑出售这种易燃的外墙板。

另外，《泰晤士报》还在头版报道了英国女王的财政消息。报道说，拥有地产和房产的皇家财产局（Crown Estate）营运利润增加，英国女王的官方拨款明年度也将增加8%。