英媒：刘晓波狱中患癌引发愤怒、震惊和难过

图片版权 Reuters

英国各大报纸都报道了诺贝尔和平奖得主、被关押的中国异议人士刘晓波被诊断罹患晚期肝癌，保外就医的消息。

《卫报》报道说，刘晓波罹患晚期肝癌保外就医的消息引发各界愤怒、震惊和难过。中国维权人士胡佳将此称为“政治谋杀”。

胡佳说，“这就是共产党对待敌人的手法，一个良心囚犯就要在监狱牢房外死了，我进过中国的监狱，那里的医疗条件非常差劲。”

2010年颁发刘晓波和平奖的挪威诺贝尔奖委员会也罕见的发表声明说，“刘晓波为了中国的民主和人权奋斗不懈，他为此付出了沉重的代价。”

“如果刘晓波因为在狱中而耽误了诊治，那么中国当局要承担最严重的责任。”

“不能沉默”

《泰晤士报》刊登一篇署名文章，作者是前工党议员丹尼斯·麦克谢恩（Denis MacShane）。他说，刘晓波被从监狱里放出来等死，他罹患晚期肝癌意味着他对当局不再具有威胁。

作者说，当年刘晓波被判处长期监禁，他作为英国国会议员，曾经在议会上敦促时任首相卡梅伦和外相黑格向中国当局提出刘晓波议题，但没有结果。

文章说，国际现实是，经济力量永远大于人权议题，2010年刘晓波被关押时没有任何官员为他说话。

而现在，谁还能记得美国总统特朗普和英国首相特里莎·梅什么时候提起过违反人权的议题吗？