英媒头条：内阁大臣脱欧吵翻天令梅首相头痛

图片版权 PA Image caption 英国脱欧大臣戴维斯

英国多家报纸星期三（28日）的头版和头条都报道了首相特里莎·梅内阁大臣就脱欧问题产生分裂的消息。

报道说，梅首相似乎正在失控，无法调节脱欧大臣戴维斯与财相哈蒙德之间的分歧。

《每日邮报》说，戴维斯指责哈蒙德缺乏连贯性， 哈蒙德则反唇相讥。

《iPaper》称英国内阁就脱欧问题一片混乱。

《卫报》则呼吁英国需要彻底改革，以修补英国社会阶层的脱节，导致贫富悬殊越来越严重。

《每日电讯报》说，针对越来越猖狂的黑客攻击，英国国防大臣法伦说，英国可以用军事打击来回应未来的网络攻击。

《每日快报》关注养老金问题。官方数字显示，将有数百万英国退休人士面临老年贫困问题。

据信，三分之二的英国成年人从来没有想过他们需要工作多少年才能保证退休后有足够的养老金。

为此，《每日快报》称之为"日益增长的养老金定时炸弹"。

此外，《每日镜报》报道引述建筑业巨头的预测，到2050年，建筑工人将消失，取而代之的将是机器人。