英媒：香港移交20年彭定康遗憾在哪里？

Image caption 香港最后一任的总督彭定康

距离香港主权移交20周年在即，英国《卫报》电子版周三（28日）刊登了末代港督彭定康（Chris Patten）的感言。

他后悔当初自己在离任香港前，没有为香港的民主做出更多的努力。

彭定康还表彰了香港"大无畏"的年青人，称他们在为香港的民主和自由勇敢的发声抗争。

文章说，本周六（7月1日）香港将迎来主权移交20周年。届时，香港将会举行盛大的庆典。中国国家主席习近平也将亲自出席这一活动。

但不是每个人都会分享这一喜悦，其中之一就是末代港督总督彭定康。

他说，习近平想把香港转变成类似中国南方的一个城市。香港持不同政见者受到打压，一些书商遭绑架等都违背了当初香港主权移交时所谓的香港生活方式保持50不变的承诺。

尽管英国政府在道义上对香港仍应负有责任，但受经济利益的驱使，英国政府未能挑战北京政府干扰香港自由的种种做法。

彭定康认为，毫无疑问中国已经违背了当初的中英联合声明。

彭定康对领导香港雨伞运动的年青人赞扬有加，称他们要比他勇敢得多，表现出非凡的勇气和尊严。

然而，彭定康也警告说，不要让香港的民主运动转化为港独运动。

此外，香港雨伞运动的学生领袖黄之锋发誓，要向习近平提出一个要求，那就是"自由选举"。

但与此同时，北京视彭定康为"千古罪人"，并把称为"某些疯狂的民主活动人士"。彭定康说，他宁愿因为积极推进民主实现普选而受到北京的抨击。

彭定康还回忆了自己担任港督最后日子里所记忆最深的一件事。

他说，在离任前的最后几个星期，他曾去视察了一个精神病院，一位穿着三件套西装的男患者走上前对他说："总督先生，我可以问您一个问题吗？"

这位病人说："你总是告诉我们，英国是世界上最古老的民主国家之一。那您能否向我解释一下：为什么你们把香港移交给一个最大的极权国家都没有征求一下香港人民的意见？"

彭定康说，虽然这段对话发生在精神病院，但是这却是"香港最有理性的问题"。

他说，这一最理性的问题却令他无言以对。

彭定康说，至少当初自己应该为香港做出更多的努力，去设法回答这个问题。