英媒头条：1989年球场惨剧6高级警官被控罪
- 2017年 6月 29日
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英国28年前发生的希尔斯堡球场踩踏惨剧（Hillsborough Disaster）是周四（29日）各大版面报道的主要消息。
《卫报》说，球场惨剧发生28年后，终于有6人将面临刑事起诉。《泰晤士报》说，涉案的警察总管将被控过失杀人罪。
28年前，英格兰谢菲尔德的希尔斯堡球场发生特大踩踏事件，造成96人死亡，全部都是利物浦的球迷。这也成为英国足球历史上最为黑暗的一天。
《每日电讯报》的头条报道引述一名负责人员的话说，这是"结束的开始"。
《泰晤士报》报道，梅首相指定一名有争议的法官来负责伦敦公寓塔楼大火的调查。
《卫报》头版的另一条消息称，根据最新数据，在全球每一分钟就有100万塑料瓶装水被售出。
据估计，到2021年这一数字还会增长五分之一，造成可能与气候变化一样严重的环境危机。
大多数的塑料瓶装水最后都会被埋在垃圾填埋场或是流入海洋，给环境造成进一步的污染。
文章说，这是西方国家对瓶装水高度需求所造成的严重影响。